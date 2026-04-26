Старши треньорът на Черно море - Илиан Илиев, говори след успеха на неговия тим срещу Локомотив Пловдив. "Моряците" спечелиха визитата си с 1:0.

"От студено време дойдохме на 25 градуса, знаехме, че ще се играе по-бавно и няма да е спектакъл. Локомотив дойде от емоционален мач, трябваше да се опитаме да го затворим, предните мачове ни изравняваха в края, не искахме да го допускаме. Локомотив играе агресивно, създава положения, поздравявам момчетата, тази седмицата работихме малко по-специфично, тактически и се поздравихме с победата. Отговорихме на агресията на Локомотив, те пресират човека с топка, успяхме да отговорим на това нещо. Когато идваш от такава серия и при натрупан негативизъм, мисля, че справихме добре. Надявам се да се отърсим от това, че търсим резултат, а да играем за самата игра. Eстествено, резултатите ще дойдат", заяви бившият национален селекционер.