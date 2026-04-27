Отборът на "Комодор" (Варна) е сигурен участник във финалната четворка, където ще бъдат разпределени медалите в мъжкия ватерполен елит, потвърдиха от ръководството на клуба. Това стана факт след победата на селекцията на Николай Николов – Майката и Ардашес Ованесян над "Аква спорт" – 16:14, през уикенда на басейн "Приморски".

"Започнахме доста разконцентрирано. До средата на втората част играхме плахо. Хубавото е, че след това поведохме в резултата. Като цяло не можахме да демонстрираме нашия стил на игра, като отбор, който винаги се старае и е в челните класации. Със сигурност една от причините за това е отсъствието на двама ключови състезатели за отбора, които не успяха да вземат участие в мача - Стефан Димитров и Ангел Георгиев. Липсата им се усети. Съперникът ни беше много стойностен, изигра много добра среща и максимално ни затрудни. Радвам се, че спечелихме и че вече сме сигурен участник във финалната четворка при мъжете, където се разпределят медалите", коментира треньорът на комодорци Ардашес Ованесян.

Претенденти за титлата при мъжете тази година са варненските "Комодор", "Спартак" и "Черно море" и столичният ЦСКА.

"И четирите отбора са изключително равностойни. Не мисля, че има някакво съществено значение кой срещу кого ще се изправи. Последният ни мач от редовния сезон при мъжете е срещу "Черно море – Тича", по програма трябва да се играе на 16 май от 18,30 ч на комплекс "Приморски". За нас този мач ще е за престиж", обобщи Ованесян.