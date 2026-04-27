Хандбалните отбори на "Шумен 61" и "Спартак" (Вн) ще решат изхода от полуфиналната плейофна серия в трети мач. Във втората среща шуменци победиха като гости "Спартак" с 23:20 (13:11) и изравниха серията. Двубоят бе в спортния комплекс "Владислав Варненчик".

В първия мач в Кубрат варненци взеха победата с 25:24. Решителната трета среща е на 29 април от 18,30 в "Арена Шумен". Победителят се класира за финалния плейоф, където ще срещне "Локомотив" (ГО). Изгубилият пък ще спори за бронза с бургаския "Фрегата". Сериите са отново до 2 победи.

Важният характер на двубоя сложи отпечатък върху сблъсъка във Варна. Двата тима направиха здрав мач, като само до почивката на светлиното табло имаше 9 изравнявания на резултата: при 1:1 ,2:2, 3:3, 4:4, 6:6, 7:7, 8:8, 9:9 и 10:10. В сблъсъка на нерви съперниците допускаха непредизвикани грешки, но въпреки това нито един от двата отбора не успя да запише солиден аванс.

Хандбалистите на "Шумен 61" излязоха преобразени в сравнение с първия двубой, много мотивирани и решени да спечелят мача. Силното им оръжие – отбраната, този път сработи много добре и неслучайно те успяха да дръпнат с 3 гола при 13:10 в 27-мата минута. Отлични изяви на вратата регистрира Емилиян Стефанов, който видя червения цвят на картона 12 минути преди края на срещата и бе заменен от Хасан Хасанов, който също направи добри спасявания. Повечето атаки на гостите бяха в разширено постепенно нападение, но зрителите аплодираха и две-три бързи контри, завършени с ефектни стрелби. До почивката Митко Грозев заби 4 гола, Димитър Пламенов вкара 3, с по 2 попадения се отчетоха Любомир Пенков и Джошкун Якубов, а по веднъж вкараха Теодор Димитров и завърналият се в тима Теодор Добрев, който игра за първи път през сезона.

Изпитанието на нерви продължи и през втората част, но в нея вицешампионите от Шумен не допуснаха изравняване на резултата. Особено напечено стана в последните 12 минути, когато вратарят Емо Стефанов, перфектен до момента, бе отстранен с червен картон. Минута и 20 секунди преди сирената подопечните на треньроския тандем Никола Карастоянов/Костадин Семерджиев водеха само с 1 гол – 21:20, но бързакът Димитър Грозев реализира успешно две бързи контри, взриви публиката и сложи точка на спора. Преди него се разписаха Любо Пенков – 3, Джошкун Якубов – 1, Теодор Димитров – 1, Димитър Пламенов – 1, и Теодор Добрев – 2.

Като цяло шуменци спечелиха благодарение на колективния дух и характера, който не се пречупи в най-трудните моменти от двубоя. От първата до последната минута гостита бяха подкрепяни от гласовита и темпераментна агитка.

Мача пропусна крилото на "Шумен 61" Александър Димитров поради тежка травма в ръката. Той ще отсъства до края на сезона.

"Шумен 61": Стефанов, Малчев, Жечев, Сали, Т. Добрев - 3, Пенков - 5, Грозев – 6 (Хасанов, Николов, Савов, Т. Димитров - 2, Ефтимов, Якубов - 3, Пламенов - 4, Каников).

Никола Карастоянов, треньор на "Шумен 61":

Бяхме притиснати до стената, но взехме мача!

Много нервен мач. Ако трябва са бъда честен, очаквах да играем по-спокойно. Мислех си, че ще играем по-освободено и разкрепостено, правилно.

Напрежението си каза думата. В крайна сметка бяхме до стената. Ако бяхме изгубили втората среща от полуфиналния плейоф, отивахме да играем за 3 – 4 място.

Съумяхме да победим "Спартак". Със сигурност има неща, които не ми харесаха. Но дватамата вратари се включиха много добре, защитата сработваше. В нападение обаче имаме големи резерви и трябва да ги преодолеем.

Затова ще разделя мача на две – доволен съм от защитата и от вратарите, но от нападението не.

Червеният картон, който получи титулярният ни вратар Емилиян Стефанов, важи само за този мач, така че в третия решителен сблъсък ще разчитам отново на него.

Димитър Грозев, голмайстор в плейофа: Победата срещу "Спартак" е плод на колективен труд!

Моите голове са резултат от отборната игра, плод са на колективен труд. Особено в последните минути на второто полувреме показахме, че можем да бъдем един отбор и да се преборим за топката, така че да направим лесен гол. Да направим мача по-лек.

Естествено, имахме си и нашите моменти. Когато нещата се получават, в един момент това дава добра перспектива!