На Спортен комплекс "Локомотив“ завърши състезанието по лека атлетика за III-IV клас от надпреварата "Ученическа купа Варна 2026“ - организирана за поредна година от Дирекция "Спорт“ на Община Варна.

Участниците премериха сили в 5 дисциплини: гладко бягане на 50 и 200 метра, скок на дължина, хвърляне на топка и щафета 8 х 40 метра, като малчуганите показаха завидни умения и в петте дисциплини.

При момчетата победител стана отборът на ОУ "Ангел Кънчев“ с 93 точки, следван от съставите на ОУ "Иван Вазов“ и ОУ "Христо Ботев“, които завършиха с еднакъв актив от 87 пункта. Над всички при момичетата бе тима на СУ "Гео Милев с 96 т, пред отборите на ОУ "Ангел Кънчев“ с 81, ОУ "Иван Вазов“ със 79 и ОУ "Христо Ботев“ с 61 точки.

Призьорите в двете направления бяха наградени с купи, медали, грамоти и спортни пособия от директорът на общинската спортна дирекция – Кристиан Димитров и главния съдия на проявата Руслан Грозданов.

Този уикенд на спортната площадка в двора на ВТГ "Г.С. Раковски“ ще се проведе надпреварата по стрийтбол 3х3, а поредното издание на състезанието "Ученическа купа Варна 2026“ ще завърши в края на месец май с финалния турнир по волейбол за юноши и девойки VIII-X клас.