На 10, 11 и 12 май 2026 г. в село Овчага варненецът Станислав Златарев промяна ще направи зрелищен опит за рекорд на Гинес – 45 000 коремни преси за 58 часа.

Целта е да бъде подобрено постижението на настоящия рекордьор Марк Флитц, а България отново да влезе в световните заглавия с подвиг на волята и издръжливостта.

Но това няма да бъде просто битка за рекорд. Това ще бъде битка за надежда.

Всички събрани средства от събитието ще бъдат дарени за лечение на деца с неотложни медицински нужди посредством платформата на PavelAndreev.org

Станислав Златарев ще поеме предизвикателството въпреки своите 6 дискови хернии, доказвайки, че силният дух няма граници.

Всеки, който желае може да заповяда на място в село Овчага и да вдъхне сили на Станислав по време на рекорда или да подкрепи каузата на следната дарителска сметка от днес до 13 май включително:

Revolut: Stanislav Zlatarev

IBAN: LT89 3250 0387 6280 7212

BIC: REVOLT21

Основание: Дарение за лечение на деца