Развитие, характер и силна отборна игра обещават да покажат в третия решителен дуел от ½-финалния плейоф хандбалистите на "Шумен 61". Сблъсъкът срещу "Спартак" (Варна) е на 29 април, сряда от 18,30 ч в "Арена Шумен". Победителят продължава напред към финалния плейоф!

С вяра, устрем, непоколебим дух за победа и низ от мечти гледа към отговорната мисия селекцията на Никола Карастоянов/Костадин Семерджиев.

Шуменци неведнъж са показвали, че именно в най-трудните моменти се мобилизират на макс и играят със сърце и душа за най-верните си фенове.

"Вярваме, че именно срещу "Спартак" (Варна) нашите ще демонстирарат хандбал с модерна концепция и ясна визия, сърцето на нашата клубна идентичност!", категорични са най-верните фенове на вицешампионите.