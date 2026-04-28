68 участници от 5 висши училища във Варна взеха участие в поредното издание на лекоатлетическия крос от XXVI Варненска студентска универсиада, която се организира от Дирекция "Спорт“ на Община Варна, звената по спорт към шестте университета и студентските съвети.

При мъжете най-бърз на 2000 метровата дистанция по алеите на Морската градина, бе Радослав Илиев от ВВМУ "Н.Й. Вапцаров“ с време 5,58 мин, следван от Мартин Атанасов от Икономически университет - Варна с 6,02 мин и Никола Карачоров от Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ с 6,10 мин.

Най-подготвена при жените в бягането на 1000 метра, бе представителката на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“ Йоана Вълова, която измина разстоянието за 3,12 мин, пред двете възпитанички на МУ: Вероник Жекова и Тереза фон Гемен съответно с времена 3,17 мин и 3,22 мин.

На база индивидуалните резултати се прави и отборно класиране, като и в двете направления над всички бяха състезателите на Медицински университет. Главен съдия на проявата бе Димитър Календжиев.

На 27 и 28 април на ТК "Чайка“ са двубоите от последната дисциплина на универсиадата - тенис на корт. Официалната церемония по награждаване на призьорите във всичките 9 вида спорт ще се състои на 29 април /сряда/ от 17:00 часа в Юнашки салон.