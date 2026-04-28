С участието на 20 отбора на спортната площадка на ВТГ "Г.С. Раковски“ се проведоха финалните турнири по стрийтбол 3х3 при юношите и девойките от поредното издание на надпреварата "Ученическа купа Варна 2026“ – организирана от Дирекция "Спорт“ на Община Варна.

След зрелищни и оспорвани двубои над всички при юношите VIII-X клас, бяха представителите на ПГКМКС "Акад. Благовест Сендов“ 2 отбор, следвани от ГПЧЕ "Йоан Екзарх“ и IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри“. В спора за първото място при девойките тимът на III ПМГ "Акад. Методий Попов“ победи ЧПГ "Антоан дьо Сент Екзюпери“.

Във възрастова група XI-XII клас при юношите победителят бе определен след финална четворка. В големия финал възпитаниците на ГПЧЕ "Йоан Екзарх“ надиграха първия тим на ПГКМКС "Акад. Благовест Сендов“, а в спора за третото място представителите на МГ "Д-р Петър Берон“ се наложиха над втория отбор на ПГКМКС "Акад. Благовест Сендов“. Във финала при девойките селекцията на СУ "П.К. Яворов“ се справи със състава на ЧПГ "Антоан дьо Сент Екзюпери“.

Всички призьори получиха купи, медали, грамоти и баскетболни топки от организаторите. Надпреварата по стрийтбол 3х3 за момчета и момичета V-VII клас ще се проведе на 10 май в двора на ОУ "П.Р. Славейков“, а тазгодишното издание на "Ученическа купа Варна 2026“ ще приключи на 31 май с финалите по волейбол за юноши и девойки VIII-X клас.