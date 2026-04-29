Спартак Варна ще излезе срещу Ботев Враца със специални черни тениски в памет на бившия играч на "соколите" - Васко Боев, който почина тази седмица на 37-годишна възраст.

"Инициатива в памет на Васко Боев, организирана от негови приятели и близки до семейството, стартира с една обща цел – да подкрепим семейството му в този труден момент. Ще бъдат изработени специални тениски в памет на Васко, с които отборът ще излезе на терена в събота.

Клубът предоставя възможност във фен магазина на стадион "Спартак" да бъдат заявявани тениски в негова памет.

- Минимална стойност за тениска – 50 €

/Цената е обявена от организаторите на инициативата/.

Заявки за тениските се приемат на място във фен магазина – необходимо е да посочите име, размер и телефонен номер. За всички, които желаят да помогнат допълнително, във фен магазина е поставена и кутия за свободни дарения. Нека бъдем заедно. Нека покажем, че Спартак е семейство", написаха "соколите" във Фейсбук.

Срещата между Ботев Враца и Спартак Варна ще е в събота (2 май) от 16:30 часа във Враца.