Черно море надви у дома Спартак Плевен с 88:65 в първи мач от плейофите на НБЛ. Той бе в зала "ДКС".

Алонзо Гафни приключи с 13 точки, 8 борби и 4 асистенции за "моряците" в рамките на 29 минути. От плевенчани Джейлън МакКлауд се отчете с 19 точки, 5 борби и една асистенция при 24 минути на игрището.

Вторият двубой от серията ще е в петък от 19:15 часа, но в Плевен.