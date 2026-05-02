Футболистите на Спартак Варна ще отдадат почит на Васко Боев със специални тениски в днешното си гостуване на Ботев Враца. Двубоят ще се играе от 16:30 ч.

Днес от 10:15 ч. в с. Тополи ще се състои погребението на Васко Боев, който почина на 37-годишна възраст. Той е бивш футболист на "соколите“.

В подкрепа на семейството му негови приятели и близки организираха продажба на благотворителни тениски – същите, с които играчите на Спартак ще излязат в мача срещу Ботев Враца. Цената е 50 евро, като всички приходи от печалбата ще бъдат предоставени директно на семейството.

Заявки за тениските се приемат във фен магазина – необходимо е да се посочи име, размер и телефонен номер. За всички, които желаят да помогнат допълнително, там е поставена и кутия за свободни дарения.

Васко Боев има 126 мача за Спартак Варна и 14 отбелязани гола. В кариерата си е играл още за Волов Шумен, Атлетик Провадия, Калиакра Каварна и Добруджа.