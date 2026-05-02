Ботев Враца приема Спартак Варна в мач от втори кръг на плейофите в долната осмица на Първа лига. Срещата на ст. "Христо Ботев" започва в 16:30 часа и ще бъде ръководена от Никола Попов. Двубоят може да наблюдавате по Диема Спорт.

Момчетата на Тодор Симов се намират на 11-о място във временното класиране с 39 точки. Врачани спечелиха 1 от последните си 5 шампионатни мача, а като домакини имат 5 победи, 6 равенства и 4 поражения при голова разлика 12:10. Последният мач между двата тима през декември във Враца завърши 2:0 за Ботев.

Възпитаниците на Гьоко Хаджиевски са 13-и с 27 точки. "Соколите" имат 1 победа в последните си 5 двубоя от първенството, а като гости имат 1 победа, 8 равенства и 6 загуби при голова разлика 7:21. Варненският тим има 1 победа в последните си 5 официални срещи с Ботев.