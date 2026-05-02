Никола Цолов спечели спринтова надпревара във Формула 2 в Маями след фамозно каране. Състезанието бе с продължителност от 23 обиколки или общо 124.5 километра.

Българинът, който започна от първата позиция, се защитаваше повече от впечатляващо срещу Лауренс ван Хупен от отбора на Trident, който беше с доста по-бързия болид от него.

Нидерландецът изпревари родния състезател на Кампос Рейсинг в началото на последната обиколка, но Цолов си върна лидерската позиция в предпоследния завой на състезанието и заслужено го спечели.

Преди състезанието легендата на българския футбол Христо Стоичков подкрепи българския пилот.

Основното състезание в Маями, с което ще завърши вторият кръг за сезона във Формула 2, е предвидено за 19:30 часа българско време утре. То ще бъде с продължителност от 32 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса за смяна на гуми.