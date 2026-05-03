Манчестър Юнайтед и Ливърпул се изправят един срещу друг в дербито на Англия от 35-ия кръг в Премиър лийг. То ще е на стадион "Олд Трафорд" с начален час 17:30 наше време.

Домакините са трети с 61 точки и почти са си осигурили завръщане в Шампионска лига от есента. Това ще стане абсолютен факт, ако съберат санитарния минимум от 62. В момента осмият Борнемут може да има максимум 61, ако спечели всички мачове до края на сезона, включително днешното домакинство на Кристъл Палас, а в същото време "червените дяволи" загубят всяка една среща и останат с 61. Точка или 3 днес, ще спечели квота за Юнайтед, присъединявайки се към Арсенал и Манчестър Сити, които отдавна са сигурни за турнира на богатите. Головата разлика на 20-кратните първенци е 60:46. След изненадващото поражение у дома в дербито на червената и бялата роза срещу Лийдс, съставът записа 1:0 над Челси в Лондон и 2:1 с Брентфорд вкъщи на 27 април. Матайс де Лихт вече тренира и се доближава до завръщане след дълготрайна травма в гърба, Лисандро Мартинес ще е готов до две седмици, а Матеуш Куня и Люк Шоу ще минат късен фитнес тест днес.

Ливърпул, по подобие на най-големия си противник, вече играе само на един фронт - първенството и е облекчен откъм график след отпадането от Шампионска лига и ФА Къп. Възпитаниците на Арне Слот са четвърти, само с 3 точки по-малко от Юнайтед и могат да ги изравнят при победа днес. Успоредно с това мърсисайдци трябва да си пазят гърбовете, защото 5-ият - Астън Вила също има 58 точки, ала много по-скромна голова разлика. Тази на "червените", които все още на хартия са шампиони, е 57:44. Ливърпул е в малко по-добра серия - 3 последователни успеха в първенството: 2:0 с Фулъм, 2:1 в градското дерби срещу Евертън навън и 3:1 над Кристъл Палас. За сметка на това днешните гости имат множество отсъстващи. В лазарета са: Конър Брадли, Юго Екитике, Джовани Леони, Уатару Ендо, Мохамед Салах, Гиорги Мамардашвили и Джейдън Данс, а Алисон Бекер и Милош Керкез ще преминат късен фитнес тест.

По-рано през сезона на 19 октомври в осмия кръг Манчестър Юнайтед надделя след 2:1 на "Анфийлд".

Palmsbet.com дава 2.25 за Юнайтед, 3.66 е равенството, а двойката - 3.00. Bethub.bg оценява единицата на 2.24, а хиксът е 3.85, а победа за Ливърпул - 2.95.

Останалите срещи днес са:

16:00 Борнемут - Кристъл Палас

21:00 Астън Вила - Тотнъм