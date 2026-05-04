Селекцията на Николай Николов – Майката мина леко през бургаския "Черноморец" и взе поредна категорична победа в държавния шампионат по водна топка.

В двубой от група "Елит" във възраст U 18 отборът на "Комодор" (Варна) подчини бургазлии – 11:5 на басейн "Меден рудник" в южния град.

"Нормален мач, мина изцяло в лежерно темпо. През цялото време превъзхождахме съперника. Постепенно натрупахме преднина от 4 – 5 гола и продължавахме да я поддържаме. В началото на четвъртата част разликата набъбна на 6 гола и така завърши мачът. Другата седмица ни предстои дерби със "Спартак" (Варна).

Желанието ни е в този мач да играем така, че да се забавляваме и да донесем наслада на феновете на водната топка. Очаквам да стане много интересен двубой. Надявам се, че "Комодор" ще бъде краен победител в него", коментира старши треньорът на комодорци Николай Николов - Майката.

Комодорци записаха гръмка победа над "Черноморец" и през първия полусезон във Варна - 23:4.

Варненци продължават да бъдат еднолични лидери в класирането без допусната загуба. И е повече от сигурно, че ще изпълнят желанието на Майката, което бе афиширано в началото на шампионата – да завършат държавното първенство и да влязат във финалната четворка с пълен актив от победи.