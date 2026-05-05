Обратното броене за едно от най-престижните спортни състезания у нас започна – само два дни ни делят от първите квалификации в 10-ото издание на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. На 7 и 8 май (четвъртък и петък) от 14:00 до 19:00 ч. са квалификациите в шампионата, в които ще се насладим на високо спортно майсторство на над 110 състезатели от 28 държави.

Мащабното събитие ще се проведе в Двореца на културата и спорта с подкрепата на Община Варна. Входът през всички дни на шампионата е свободен.

Силна подкрепа от публиката очакват българските състезатели. При мъжете ще участват златният медалист на кон с гривни от купата в Баку Давид Иванов и неговият брат Йоан Иванов, носителят на сребърно отличие на висилка и бронзово на прескок от Световната купа в Ташкент миналата година Даниел Трифонов, Йордан Александров – носител на златен медал на висилка от Световната чалъндж купа във Варна през 2024 година, както и Раян Радков, който тази година се представя отлично в италианското първенство. В надпреварата ще се включи и финалистът на прескок от няколко европейски първенства Димитър Димитров. При жените ще се състезава бронзовата медалистка на земя от Световната чалъндж купа във Варна Никол Стоименова, както и Мишел Арабаджиева, Виктория Венциславова и Кристин Кръстева.

Ще видим едни от най-добрите гимнастици в света. Сред основните фаворити за отличията е представителят на Израел Артьом Долгопят - олимпийски шампион на земя от Токио 2020 и сребърен медалист от Париж 2024. Той е и световен шампион на земя от 2023 г., както и двукратен сребърен медалист от световни първенства (2017 и 2019 г.). В надпреварата ще се включи и един от най-успешните британски гимнастици - Макс Уитлок. Той е трикратен олимпийски шампион (на земя и кон с гривни от Рио 2016, както и на кон с гривни от Токио 2020) и има общо шест олимпийски медала. От Армения ще участва Мамикон Хачатрян - млад състезател, който вече има отличия от Световни купи и европейски първенства при подрастващите.

При жените също ще има сериозно присъствие на утвърдени имена. Сред тях е британката Абигейл Мартин - бронзова медалистка на земя от Световното първенство в Джакарта през 2025 година. В списъка има и няколко състезатели от Олимпийски игри. Марта Пихан-Кулеша от Полша е двукратна олимпийска участничка (Пекин 2008 и Лондон 2012) и дългогодишна фигура в световната гимнастика с множество медали от Световни купи. Назлъ Савранбаш от Турция е участничка на Олимпийските игри в Токио 2020, а шведката Дженифър Уилямс има участия на редица световни първенства и класиране сред финалистките в многобоя.

Официалното откриване на 10-ото издание на Световната купа по спортна гимнастика е на 9 май (събота), от 13:15 ч. След церемонията, до 18:00 ч. е първият ден на финалите, които ще продължат и на 10 май (неделя) от 14:00 до 18:00 ч.