Черно море има нов вариант за домакинство в плейофите на НБЛ. Вицешампионите ще сменят трето спортно съоръжение, този път за полуфиналната серия срещу Балкан. "Моряците" ще домакинстват на "зелените“ за третия и евентуално четвъртия двубой в зала "Владислав Варненчик“.

Съоръжението е известно, че в него се играят срещи за хандбал, а BGbasket научи, че тепърва ще бъде пригодено за баскетбол, като ще трябва да се изгражда паркет и да се слагат кошове. Залата вече е минала проверка, одобрена от генералния мениджър на НБЛ - Сандра Велчева-Хънт. "Владислав Варненчик“ е построена в най-големия варненски квартал и има капацитет от 317 места. Входът за привърженици и играчи е от едно и също място подобно на "Христо Борисов".

Действащите носители на Купата и Суперкупата смениха две зали в първия кръг, където срещнаха Спартак Плевен. Възпитаниците на Васил Евтимов изиграха първия 1/4-финален мач със "синьо-белите“ в Двореца на културата и спорта, а третата решителна среща бе в "Арена Шумен“.