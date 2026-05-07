Атлети от около 40 държави ще се включат в 11-ото издание на Маратон Варна, което ще се проведе на 17 май, неделя. Регистрацията за събитието вече приключи, а заявките показват рекорден брой участници тази година. Това стана ясно по време на заседание на организационния комитет, в който участват представители на различни институции и организации, ангажирани с провеждане на спортното събитие - Община Варна, , Асоциация "Спорт в свободното време", "Пътна полиция", "Градски транспорт" и други.

Стартът традиционно ще бъде даден от площад "Независимост". Участниците ще могат да избират между три дистанции – класически маратон от 42.195 км, полумаратон на 21 км и дистанция от 10.5 км.

Сериозен интерес има и към масовия крос на 2 км, за който до момента са заявили участие над 1500 души. През последните години той се утвърди като една от най-посещаваните части от програмата, привличайки любители на спорта от всички възрасти, включително семейства с деца.

Маршрутът преминава през централната пешеходна зона, Морската градина и участък от пътя Варна – Златни пясъци. Подробна информация за временната организация на движението, затварянето на улици и промените в маршрутите на градския транспорт ще бъде оповестена в средата на следващата седмица.

По време на работната среща бяха разпределени и задачите, свързани с подготовката на събитието, включително обезопасяването и почистването на трасето, логистиката по маршрута, поставянето на видеостени и обозначителни съоръжения.

