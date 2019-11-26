Наградиха победителите в турнирите "Купа 8 декември" Автор: Пламена Николова 10:58 / 26.11.2019 Коментари (0) 131 © виж галерията Победителите в турнирите "Купа 8 декември“ 2019 бяха наградени на официална церемония в Юнашкия салон. Над 450 студенти се включиха в надпреварите тази година.



Проявата се организира от Община Варна, студентските съвети и академичните звена, отговарящи за спорта във висшите учебни заведения. Победителите получиха купи, медали и предметни награди.



Класиране по видове спорт:



ТЕНИС НА МАСА



ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ:



1-во място – Иво Йорданов – Икономически университет



2-ро място – Цветомир Янков - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



3-то място – Нурай Ниязиев - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ – ЖЕНИ:



1-во място – Станислава Пархова – Технически университет



2-ро място – Елизавета Пугачова - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



3-то място – Габриела Чернева - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“



ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ:



1-во място – Икономически университет



2-ро място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



3-то място – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“



ШАХМАТ



ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ:



1-во място – Иван Янев - Икономически университет



2-ро място – Николета Господинова – Технически университет



3-то място – Станислав Попов - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“



ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ:



1-во място – Икономически университет



2-ро място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



3-то място – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“



СТРИЙТБОЛ 3х3



КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ:



1-во място – Икономически Университет



2-ро място – ВСУ "Черноризец Храбър“



3-то място - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ:



1-во място – Икономически Университет



2-ро място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



3-то място - Технически Университет



ВОЛЕЙБОЛ



КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ:



1-во място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



2-ро място – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“



3-то място – Технически Университет



КЛАСИРАНЕ – ЖЕНИ:



1-во място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



2-ро място – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“



3-то място - Икономически университет



ПЛУВАНЕ



ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ДИСЦИПЛИНИ:



50 м. БЪТЕРФЛАЙ - ЖЕНИ:



1-во място – Филотея Димитрова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"



2-ро място - Антония Стоянова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“



3-то място – Мария Ангелова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"



50 м. БЪТЕРФЛАЙ - МЪЖЕ:



1-во място – Тихомир Тодоров - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"



2-ро място - Павел Каменов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



3-то място - Александър Пенев – Икономически Университет



50 м. ГРЪБ - ЖЕНИ:



1-во място – Венета Георгиева – Икономически Университет



2-ро място – Аделина Петрова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"



3-то място – Мари Ветер – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



50 м. ГРЪБ - МЪЖЕ:



1-во място - Дилян Желязков – Икономически Университет



2-ро място – Стефан Петров - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"



3-то място - Арсений Бекетов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



50 м. БРУСТ - ЖЕНИ:



1-во място – Филотея Димитрова – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"



2-ро място – Александра Увалиева – Икономически Университет



3-то място – Мари Ветер – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



50 м. БРУСТ - МЪЖЕ:



1-во място – Теодор Вощинаров – Технически Университет



2-ро място – Габриел Николов – Икономически Университет



3-то място – Благодвест Божиновски – Икономически Университет



50 м. СВОБОДЕН СТИЛ - ЖЕНИ:



1-во място - Мария Ангелова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“



2-ро място - Антония Стоянова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



3-то място – Цветомира Цветанова – Икономически Университет



50 м. СВОБОДЕН СТИЛ - МЪЖЕ:



1-во място – Благовест Божиновски – Икономически Университет



2-то място – Тихомир Тодоров - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“



3-то място – Теодор Вощинаров – Технически Университет



ЩАФЕТА 5 ПО 50 М. СВ. СТИЛ 3 МЪЖЕ/2 ЖЕНИ:



1-во място – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ – Петров, Матеев, Петрова, Димитрова, Тодорова



2-ро място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Денев, Каменов, Стоянова, Бекетов, Ватер



3-то място - Икономически Университет – Божиновски, Цветанова, Желязков, Георгиева, Пенев



КРАЙНО КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ В СПОРТА ПЛУВАНЕ НА "КУПА 8 ДЕКЕМВРИ“ 2019:



1-во място – ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 500,5 т.



2-ро място – ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. Вапцаров" - 490 т.



3-то място – МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" – 485,5 т.



БОУЛИНГ:



1-во място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



2-ро място - Икономическия Университет



3-то място – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"



ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КРОС "Купа 8 декември“



ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ:



1-во място – Божидара Гатева - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



2-ро място – Лидия Костадинова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"



3-то място – Пламена Гатева – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"



ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ:



1-во място – Павел Костадинов - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“



2-ро място – Рафаел Кънев - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“



3-то място – Илия Чакъров – Технически Университет



ОТБОРНО/КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИЯ КРОС:



1-во място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“



2-ро място - Медицински Университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов“



3-то място - Икономически Университет



ФУТБОЛ:



1-во място - Икономически Университет



2-ро място - Медицински университет "Д-р Параскев Стоянов“



3-то място – Технически университет

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