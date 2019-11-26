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Наградиха победителите в турнирите "Купа 8 декември"
Автор: Пламена Николова 10:58 / 26.11.2019Коментари (0)131
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Победителите в турнирите "Купа 8 декември“ 2019 бяха наградени на официална церемония в Юнашкия салон. Над 450 студенти се включиха в надпреварите тази година. 

Проявата се организира от Община Варна, студентските съвети и академичните звена, отговарящи за спорта във висшите учебни заведения. Победителите получиха купи, медали и предметни награди.

Класиране по видове спорт:

ТЕНИС НА МАСА

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ:

1-во място – Иво Йорданов – Икономически университет

2-ро място – Цветомир Янков - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

3-то място – Нурай Ниязиев  - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ – ЖЕНИ:

1-во място – Станислава Пархова – Технически университет

2-ро място – Елизавета Пугачова - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

3-то място – Габриела Чернева - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ:

1-во място – Икономически университет

2-ро място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

3-то място – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

ШАХМАТ

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ:

1-во място – Иван Янев - Икономически университет

2-ро място – Николета Господинова – Технически университет

3-то място – Станислав Попов - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“

ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ:

1-во място – Икономически университет

2-ро място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

3-то място – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

СТРИЙТБОЛ 3х3

КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ:

1-во място – Икономически Университет

2-ро място – ВСУ "Черноризец Храбър“

3-то място -  Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ:

1-во място – Икономически Университет

2-ро място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

3-то място - Технически Университет

ВОЛЕЙБОЛ

КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ:

1-во място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

2-ро място – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

3-то място – Технически Университет

КЛАСИРАНЕ – ЖЕНИ:

1-во място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

2-ро място – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

3-то място - Икономически университет

ПЛУВАНЕ

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ДИСЦИПЛИНИ:

50 м. БЪТЕРФЛАЙ - ЖЕНИ:

1-во място – Филотея Димитрова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

2-ро място - Антония Стоянова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“

3-то място – Мария Ангелова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

50 м. БЪТЕРФЛАЙ - МЪЖЕ:

1-во място – Тихомир Тодоров - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

2-ро място - Павел Каменов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

3-то място - Александър Пенев – Икономически Университет

50 м. ГРЪБ - ЖЕНИ:

1-во място – Венета Георгиева – Икономически Университет

2-ро място – Аделина Петрова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

3-то място – Мари Ветер – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

50 м. ГРЪБ - МЪЖЕ:

1-во място - Дилян Желязков – Икономически Университет

2-ро място – Стефан Петров  - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

3-то място - Арсений Бекетов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

50 м. БРУСТ - ЖЕНИ:

1-во място – Филотея Димитрова – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

2-ро място –  Александра Увалиева – Икономически Университет

3-то място – Мари Ветер – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

50 м. БРУСТ - МЪЖЕ:

1-во място – Теодор Вощинаров – Технически Университет

2-ро място – Габриел Николов  – Икономически Университет

3-то място – Благодвест Божиновски – Икономически Университет

50 м. СВОБОДЕН СТИЛ - ЖЕНИ:

1-во място - Мария Ангелова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

2-ро място - Антония Стоянова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

3-то място – Цветомира Цветанова – Икономически Университет

50 м. СВОБОДЕН СТИЛ - МЪЖЕ:

1-во място – Благовест Божиновски – Икономически Университет

2-то място – Тихомир Тодоров - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

3-то място – Теодор Вощинаров – Технически Университет

ЩАФЕТА 5 ПО 50 М. СВ. СТИЛ 3 МЪЖЕ/2 ЖЕНИ:

1-во място – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ – Петров, Матеев, Петрова, Димитрова, Тодорова

2-ро място – Медицински Университет  "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Денев, Каменов, Стоянова, Бекетов, Ватер

3-то място - Икономически Университет – Божиновски, Цветанова, Желязков, Георгиева, Пенев

КРАЙНО КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ В СПОРТА ПЛУВАНЕ НА "КУПА 8 ДЕКЕМВРИ“ 2019:

1-во място – ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -  500,5 т.

2-ро място – ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. Вапцаров" - 490 т.

3-то място – МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" – 485,5 т.

БОУЛИНГ:

1-во място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

2-ро място -  Икономическия Университет

3-то място – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КРОС "Купа 8 декември“

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ:

1-во място – Божидара Гатева - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

2-ро място – Лидия Костадинова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

3-то място – Пламена Гатева – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ:

1-во място – Павел Костадинов - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

2-ро място – Рафаел Кънев - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

3-то място – Илия Чакъров – Технически Университет

ОТБОРНО/КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИЯ КРОС:

1-во място - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

2-ро място - Медицински Университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов“

3-то място - Икономически Университет

ФУТБОЛ:

1-во място - Икономически Университет

2-ро място - Медицински университет "Д-р Параскев Стоянов“

3-то място – Технически университет







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