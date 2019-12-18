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Ясни са четвъртфиналите в държавното по тенис до 16 г.
Автор: Екип Varna24.bg 09:43 / 18.12.2019Коментари (0)139
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На кортовете на ТК "Авеню" в Бургас се изиграха мачовете от осминафиналите на Държавното лично първенство по тенис на закрито юноши и девойки до 16 годишна възраст. Надпреварата е организирана от Българската федерация по тенис и ТК "Авеню".

Резултати, 1/8 – финали , юноши :

Илиян Радулов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър) 6-2, 6-3

Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) 6-0, 6-4

Янаки Милев (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) – Борислав Златанов (ТК "Пазарджик", гр.Пазарджик) 6-2, 6-2

Драгомир Драганов (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Михаил Иванов (ТК "Локомотив 1929", София) 6-2, 6-0

Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Симеон Латинчев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6-3, 6-4

Александър Николов (ТК "Диана", гр.София) – Димитър Пенчев (ТК "Кристи", гр.Дряново) 7-6(3), 6-2

Виктор Марков (ТК "Диана", гр.София) – Лъчезар Каракашев (ТК "Левски", гр.София) 6-0, 6-2

Адрияно Дженев (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Никола Шнайдеров (ТК "Габрово", гр.Габрово) 6-0, 6-3

Жребий за четвъртфиналите при юношите :

Илиян Радулов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново)

Янаки Милев (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) – Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково)

Виктор Марков (ТК "Диана", гр.София) – Александър Николов (ТК "Диана", гр.София)

Адрияно Дженев (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Драгомир Драганов (ТК "Авеню", гр.Бургас)

Резултати, 1/8 – финали , девойки :

Катерина Димитрова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Надежда Петкова (ТК "Дема", гр.София) 6-0, 6-1

Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – Виктория Лазарова (ТК "Диана", гр.София) 6-3, 7-5

Михаела Цонева (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Анастасия-Александра Николова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) 6-4, 7-6(9)

Цвета Радева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – Габриела Митева (ТК "ЦСКА Завинаги", гр.София) 6-2, 6-1

Андреа Дукова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Мая Александрова (ТК "Диана", гр.София) 6-2, 6-3

Лия Пенчева (ТК "Изида", гр.Добрич) – Мария Танева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) 2-6, 7-6(5), 7-5

Ангела Ганева (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Емилия Любенова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) 2-6, 6-3, 6-4

Денислава Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Йоанна Радулова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) 6-4, 6-4

Жребий за четвъртфиналите при девойките :

Катерина Димитрова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен)

Михаела Цонева (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Цвета Радева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен)

Андреа Дукова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Лия Пенчева (ТК "Изида", гр.Добрич)

Ангела Ганева (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Денислава Глушкова (ТК "Дема", гр.София)

Програма :

18.12.2019 1/4 финали единично; 1/2 финали двойки

19.12.2019 1/2 финали единично; финали двойки

20.12.2019 финали единично







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