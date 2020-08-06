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Ñïîðòíèòå íîâèíè: Äíåñ (8) | Â÷åðà (3)
Êàìáóðîâ: Äàíî íå íè ñå ñìåå öÿëà Åâðîïà ñëåä "àðìåéñêîòî" äåðáè
Àâòîð: Ñòîé÷î Ãåíîâ 15:04 / 06.08.2020Êîìåíòàðè (3)166
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Íàïàäàòåëÿò íà ÖÑÊÀ 1948 Ìàðòèí Êàìáóðîâ ãîâîðè äíåñ íà ïðåñêîíôåðåíöèÿ ïðåäè îôèöèàëíèÿ äåáþò çà íîâèÿ ñè òèì. Ãîëìàéñòîðúò ùå ïîâåäå ñâîèòå â "àðìåéñêîòî" äåðáè ñðåùó ÖÑÊÀ-Ñîôèÿ, êîåòî å óòðå îò 20,00 ÷àñà íà íàöèîíàëíèÿ ñòàäèîí "Âàñèë Ëåâñêè".

"Ìîèòå î÷àêâàíèÿ ñà äà ïîáåäèì. Äàëè àç ùå èãðàÿ, òîâà ùå ãî ðåøè òðåíüîðúò. Çà ìåí òîâà å åäèí íîðìàëåí ìà÷. Òðÿáâà äà ïîêàæåì åâðîïåéñêî ïîâåäåíèå. Ñïîðåä ìåí íå òðÿáâà äà ñå ñòèãà äî òîâà ñëåä äâóáîÿ äà íè ñå ñìåå öÿëà Åâðîïà ñ íÿêàêâè èçëàãàöèè èçâúí òåðåíà", çàÿâè Èìïåðàòîðà.

"Êîëêîòî äî ãîëìàéñòîðñêèÿ ðåêîðä - àêî å êàçàë Ãîñïîä, ùå ñå ñëó÷è. Íî òðÿáâà ïúðâî äà ñúì çäðàâ. Îñâåí òîâà å ÿñíî, ÷å àç íå ìîãà ñàì äà ãî ïîñòàâÿ òîçè ðåêîðä. Íå ìîãà äà ãëúòíà òîïêàòà íà öåíòúðà è äà ÿ èçïëþÿ âúâ âðàòàòà. Òðÿáâà äà èìàìå äîáúð îòáîð, äà ïîáåæäàâàìå, ñëåä òîâà ùå ìèñëÿ çà ðåêîðäà", äîáàâè íàïàäàòåëÿò.

Ñëåä òîâà òîé áå ïîïèòàí äàëè íå ñå ïðèòåñíÿâà îò íåãàòèâíàòà ðåàêöèÿ íà ôåíîâåòå íà ÖÑÊÀ-Ñîôèÿ.

"Àç ñúì îïèòåí ôóòáîëèñò. Ñ Ëîêî (Ïä) ñúì èãðàë äåðáè ñðåùó Áîòåâ ïðåä 20 000 íà ñòàäèîí "Õðèñòî Áîòåâ". Ïîâÿðâàéòå ìè, íå ñà ìå ïîñðåùàëè ìíîãî ðàäóøíî. Òàêà ÷å íå ñå ïðèòåñíÿâàì îò òåçè íåùà. ßñíî å, ÷å ùå áúäà ÷îâåêúò ïîä ïðèöåë. Íî çà òîâà ñúì Ìàðòèí Êàìáóðîâ, çà äà ñè íîñÿ è ïîñëåäñòâèÿòà", îòãîâîðè ãîëìàéñòîð ¹2 âúâ âå÷íàòà èñòîðèÿ íà ðîäíèÿ ôóòáîëåí åëèò.

Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 32
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04.08.2020
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Õàõàõàõàõàõààààà, äîáðå êàçàíî. 20 000 íà ñò. Õðèñòî Áîòåâ. À íà Ëàéíóòà 2 000 ìàêñ. È òàì ñè îñâèðêâàí, èíà÷å áåøå "ëèãåíäú". Äà òå *áà â êðèâàòà ãëàâà.
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Õå, õå Êàìáóð, òè êúäå âèäÿ 20000 ôåíà íà Áîòåâ ñúáðàíè íà åäíî ìÿñòî. Ñ òîçè ðåêîðä, òîòàëíî èçïóøè.
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