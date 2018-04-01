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|Âàðíåíñêà ïëåéìåéòêà ïóñíà ñíèìêè îò òóçàðñêîòî èìåíèå íà Ñëàâè Òðèôîíîâ â Ìîíàêî
Êàêòî å èçâåñòíî, èìåíèåòî íà Ñëàâè ñå íàìèðà íà ñàìèÿ ìîðñêè áðÿã â ïðåñòèæíèÿ ðàéîí íà Ìîíàêî. Ìèíàëàòà ãîäèíà âîäåùèÿò ñå èçðúñè áàñíîñëîâíèòå 10 ìèëèîíà åâðî çà ëóêñîçíàòà âèëà, êîÿòî ðàçïîëàãà ñ ãîëÿì îòêðèò áàñåéí, ðåíîâèðàíà ôàñàäà è ïðåêðàñíà ãëåäêà êúì ïðèñòàíèùåòî.
Òðèôîíîâ ÿ êóïè ñ èäåÿòà äà îòìàðÿ òàì çàåäíî ñ ìàéêà ñè è ñåñòðà ñè, êàêòî è ñ êîëåãè îò "Øîóòî íà Ñëàâè“. Ñïîðåä çàïîçíàòè îáà÷å, îòêàêòî å âëÿçúë âúâ âëàäåíèå íà âàêàíöèîííèÿ èìîò, ãî ïîñåùàâà ñàìî â êîìïàíèÿòà íà çíîéíè ìàäàìè. À åäíà îò òÿõ å èìåííî Íîðà Íåäêîâà.
Ïðèïîìíÿìå, ÷å ïîñëåäíèÿò ñêàíäàë, â êîéòî ïëåéìåéòêàòà ñå çàáúðêà, íå é äîíåñå ìíîãî ïîçèòèâè. Ó÷àñòèåòî é â "×åðåøêàòà íà òîðòàòà“ è ãðóáîòî é ïîâåäåíèå ïðåäèçâèêàõà âúçìóùåíèå äîðè ó íàé-âåðíèòå é ôåíîâå. À ðîäèòåëèòå é áóêâàëíî ñå îòêàçàõà îò íåÿ.
Çà àôåðàòà ìåæäó Äúëãèÿ è ïëåéìåéòêàòà ñå çàãîâîðè îùå ïðåäè íÿêîëêî ìåñåöà, êîãàòî Íîðà ñïå÷åëè òèòëàòà. Â ïîñëåäñòâèå òÿ íÿêîëêî ïúòè ãîñòóâà íà "Øîóòî íà Ñëàâè“ è äîðè âçå ó÷àñòèå â îáùèÿ ìó ïðîåêò ñ Êðèñêî – "Ãëåé êàê ñå ïðàâè“. Âúïðåêè ÷å ðàïúðúò áèë ïðîòèâ ðîëÿòà íà Íåäêîâà â êëèïà, Òðèôîíîâ íàñòîÿë äà ÿ âêëþ÷àò. Îò åêèïà ñà êàòåãîðè÷íè, ÷å Íîðà íå å âçåëà åäèí ëåâ ïî âðåìå íà ñíèìêèòå.
Èìåííî çà áëàãîäàðíîñò è êàòî âèä êîìïåíñàöèÿ, Äúëãèÿ çàâåë ïëåéìåéòêàòà íà âîàÿæà â Ìîíàêî. Äâàìàòà áÿõà òàì áëèçî ñåäìèöà, êàòî Ñëàâè é ïîêàçàë âñè÷êè çàáåëåæèòåëíîñòè â Ìîíòå Êàðëî, âêëþ÷èòåëíî êàçèíîòî è åäèí îò íàé-âúðâåæíèòå áàðîâå â ðàéîíà. "À êúäå å Ñëàâè“, ïîäõâúðëÿò é ïðèÿòåëêè ïîä ñíèìêèòå.
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Êîìåíòàðè (4)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ìîðåòî "èçïëþ" ðîçîâ äåëôèí ñ ãîäåæåí ïðúñòåí êðàé "Êàáàêóì"
15:57 / 23.04.2018
Ïåíñèîíåð ñúñ "Ñåàò" îòíå ïðåäèìñòâî è ïîòðîøè ìîòîðèñò âúâ Âàðíà
09:31 / 23.04.2018
32-ãîäèøåí âàðíåíåö ÿêî ïðåìåòíà áàíêà ÄÑÊ, ëîøî ìó ñå ïèøå
14:37 / 23.04.2018
"Ìóòðåíñêà" èñòîðèÿ ñ âàðíåíñêè êîëè âúâ Âåëèêî Òúðíîâî
11:25 / 24.04.2018
Çàðàäè "ñèíÿòà çîíà" âúâ Âàðíà çîâàò: Ïðåìåñòåòå àâòîìîáèëèòå ñè
14:29 / 23.04.2018
Äíåñ âúâ Âàðíà áå îò÷åòåí òåìïåðàòóðåí ðåêîðä
17:16 / 23.04.2018
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