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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 13:57 / 25.04.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Ôåéñáóê
âèæ ãàëåðèÿòà
Íà ðàçïóñêàù òóðèçúì òâ âîäåùèÿò Ñëàâè Òðèôîíîâ çàâåäå ñâîÿòà ïðèÿòåëêà Íîðà Íåäêîâà. Ñêàíäàëíàòà Ìèñ Ïëåéìåéò 2017 ïîáúðçà äà ñå ïîõâàëè ñúñ ñíèìêè îò ñâîÿ âîàÿæ è ìàêàð äèñêðåòíî äà ïîçèðàøå ïðåä êàìåðàòà, òàêà ÷å äà íå ñå âèæäà êúäå å è ñ êîãî å, "Ãàëåðèÿ“ óñïÿ äà ÿ ðàçêîíñïèðèðà. Âàðíåíêàòà Íîðà Íåäêîâà ñå ïîãëåçè â ïðîñëîâóòàòà ëóêñîçíà âèëà íà Äúëãèÿ â Ìîíòå Êàðëî, ïîêàíåíà îò ñàìèÿ íåãî çà êîìïàíèÿ.

Êàêòî å èçâåñòíî, èìåíèåòî íà Ñëàâè ñå íàìèðà íà ñàìèÿ ìîðñêè áðÿã â ïðåñòèæíèÿ ðàéîí íà Ìîíàêî. Ìèíàëàòà ãîäèíà âîäåùèÿò ñå èçðúñè áàñíîñëîâíèòå 10 ìèëèîíà åâðî çà ëóêñîçíàòà âèëà, êîÿòî ðàçïîëàãà ñ ãîëÿì îòêðèò áàñåéí, ðåíîâèðàíà ôàñàäà è ïðåêðàñíà ãëåäêà êúì ïðèñòàíèùåòî.

Òðèôîíîâ ÿ êóïè ñ èäåÿòà äà îòìàðÿ òàì çàåäíî ñ ìàéêà ñè è ñåñòðà ñè, êàêòî è ñ êîëåãè îò "Øîóòî íà Ñëàâè“. Ñïîðåä çàïîçíàòè îáà÷å, îòêàêòî å âëÿçúë âúâ âëàäåíèå íà âàêàíöèîííèÿ èìîò, ãî ïîñåùàâà ñàìî â êîìïàíèÿòà íà çíîéíè ìàäàìè. À åäíà îò òÿõ å èìåííî Íîðà Íåäêîâà.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å ïîñëåäíèÿò ñêàíäàë, â êîéòî ïëåéìåéòêàòà ñå çàáúðêà, íå é äîíåñå ìíîãî ïîçèòèâè. Ó÷àñòèåòî é â "×åðåøêàòà íà òîðòàòà“ è ãðóáîòî é ïîâåäåíèå ïðåäèçâèêàõà âúçìóùåíèå äîðè ó íàé-âåðíèòå é ôåíîâå. À ðîäèòåëèòå é áóêâàëíî ñå îòêàçàõà îò íåÿ.

Çà àôåðàòà ìåæäó Äúëãèÿ è ïëåéìåéòêàòà ñå çàãîâîðè îùå ïðåäè íÿêîëêî ìåñåöà, êîãàòî Íîðà ñïå÷åëè òèòëàòà. Â ïîñëåäñòâèå òÿ íÿêîëêî ïúòè ãîñòóâà íà "Øîóòî íà Ñëàâè“ è äîðè âçå ó÷àñòèå â îáùèÿ ìó ïðîåêò ñ Êðèñêî – "Ãëåé êàê ñå ïðàâè“. Âúïðåêè ÷å ðàïúðúò áèë ïðîòèâ ðîëÿòà íà Íåäêîâà â êëèïà, Òðèôîíîâ íàñòîÿë äà ÿ âêëþ÷àò. Îò åêèïà ñà êàòåãîðè÷íè, ÷å Íîðà íå å âçåëà åäèí ëåâ ïî âðåìå íà ñíèìêèòå.

Èìåííî çà áëàãîäàðíîñò è êàòî âèä êîìïåíñàöèÿ, Äúëãèÿ çàâåë ïëåéìåéòêàòà íà âîàÿæà â Ìîíàêî. Äâàìàòà áÿõà òàì áëèçî ñåäìèöà, êàòî Ñëàâè é ïîêàçàë âñè÷êè çàáåëåæèòåëíîñòè â Ìîíòå Êàðëî, âêëþ÷èòåëíî êàçèíîòî è åäèí îò íàé-âúðâåæíèòå áàðîâå â ðàéîíà. "À êúäå å Ñëàâè“, ïîäõâúðëÿò é ïðèÿòåëêè ïîä ñíèìêèòå.



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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âúâ Âàðíà êàçàõà âàæíè íåùà çà "ñèíÿòà çîíà"! Âèæòå âñè÷êî, êîåòî âè èíòåðåñóâà
14:32 / 24.04.2018
Ìîðåòî "èçïëþ" ðîçîâ äåëôèí ñ ãîäåæåí ïðúñòåí êðàé "Êàáàêóì"
15:57 / 23.04.2018
Ïåíñèîíåð ñúñ "Ñåàò" îòíå ïðåäèìñòâî è ïîòðîøè ìîòîðèñò âúâ Âàðíà
09:31 / 23.04.2018
32-ãîäèøåí âàðíåíåö ÿêî ïðåìåòíà áàíêà ÄÑÊ, ëîøî ìó ñå ïèøå
14:37 / 23.04.2018
"Ìóòðåíñêà" èñòîðèÿ ñ âàðíåíñêè êîëè âúâ Âåëèêî Òúðíîâî
11:25 / 24.04.2018
Çàðàäè "ñèíÿòà çîíà" âúâ Âàðíà çîâàò: Ïðåìåñòåòå àâòîìîáèëèòå ñè
14:29 / 23.04.2018
Äíåñ âúâ Âàðíà áå îò÷åòåí òåìïåðàòóðåí ðåêîðä
17:16 / 23.04.2018
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