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|Çàâàëÿõà "÷åñòèòêè" çà íåïðàâèëíî ïàðêèðàíå âúâ Âàðíà, âèæòå êàê âúðâè "ñèíÿòà çîíà"
Óíèôîðìåíèòå ïèøàò ôèøîâå è ãëîáÿâàò ñïîðåä íàðóøåíèåòî íà Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà âñåêè, êîéòî å ïàðêèðàë íà ìÿñòî, êîåòî íå å ìàðêèðàíî â îáõâàòà íà "ñèíÿòà çîíà".
Äíåñ ìàñîâî "÷åñòèòêè" ñå ïîñòàâÿõà ïî óë. "Ëþáåí Êàðàâåëîâ" ïîä Õóäîæåñòâåíàòà ãàëåðèÿ, íà Øèøêîâàòà ãðàäèíêà íà îùå ìíîãî ìåñòà â öåíòúðà íà Âàðíà.
Îò ñóòðèíòà äîñåãà îò ñìñ-è çà ïàðêèðàíå ñà ïîñòúïèëè 300 ëâ., à â÷åðà â ïúðâèÿ äåí íà çîíàòà ïðèõîäèòå ñà áèëè 500 ëâ., êîìåíòèðà øåôúò íà ÎÏ "Ïàðêèíãè è ñèíÿ çîíà" Ìëàäåí Èâàíîâ.
Ïðèïîìíÿìå, ÷å "ñèíÿòà çîíà“ âúâ Âàðíà ñòàðòèðà îò â÷åðà. Îáîñîáåíè ñà 2603 ïàðêîìåñòà â êàðåòî ìåæäó áóë. “Õðèñòî Áîòåâ“, áóë. “Ìàðèÿ Ëóèçà“, áóë. “Îñìè ïðèìîðñêè ïîëê“, áóë. “Öàð Îñâîáîäèòåë“, áóë. “Ïðèìîðñêè“ è óë. “Äåâíÿ“.
Ðàáîòíîòî âðåìå íà çîíàòà å îò 9 ÷. äî 19 ÷. Â åäíîìåñå÷åí ñðîê /äî 12 àâãóñò/ ïðè êîíñòàòèðàíå íà íåïëàùàíå òàêñà çà ïðåñòîé â çîíàòà íÿìà äà áúäàò ïîñòàâÿíè ñêîáè. Çà íåïðàâèëíî ïàðêèðàíèòå êîëè îáà÷å ùå ñå íàëàãàò ñàíêöèè, ñúãëàñíî Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà.
Ïàðêèðàíåòî â "ñèíÿòà çîíà“ å ðàçðåøåíî äî 3 ÷àñà. Ïðè äîñòèãàíå íà ìàêñèìàëíèÿ ïåðèîä ñèñòåìàòà íÿìà äà ïðèåìà è òàêñóâà îïèòè çà ïîñëåäâàùè çàïëàùàíèÿ è êëèåíòúò òðÿáâà äà ïðåìåñòè ñâîÿ àâòîìîáèë èçâúí îáõâàòà íà çîíàòà. Íîâ òðè÷àñîâ ïðåñòîé ìîæå äà çàïî÷íå, ñëåä êàòî èçìèíàò 30 ìèíóòè îò èçòè÷àíå íà ïðåäõîäíèÿ. Ïðè íàðóøåíèå, íà àâòîìîáèëèòå ùå áúäå ïîñòàâÿíî òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî òèï "ñêîáà“, à ñàíêöèÿòà çà ïðåìàõâàíåòî é å â ðàçìåð íà 20 ëâ., ñúãëàñíî íàðåäáà íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò. Ñëåä êðàÿ íà ðàáîòíîòî âðåìå, "çàêîï÷àíèòå“ àâòîìîáèëè ùå áúäàò ðåïàòðèðàíè, à ñîáñòâåíèöèòå èì ùå çàïëàùàò ãëîáàòà è çà ñêîáàòà, è çà ðåïàòðèðàíåòî.
25 èíñïåêòîðè îò îáùèíñêîòî ïðåäïðèÿòèå ùå êîíòðîëèðàò ïàðêèðàíåòî â "ñèíÿòà çîíà“. Òå ùå ñà ñúñ ñèãíàëíè æèëåòêè è ùå ñå ëåãèòèìèðàò ñ áàäæîâå. Â ãðàòèñíèÿ ïåðèîä èíñïåêòîðèòå ùå äàâàò ðàçÿñíåíèÿ è èíôîðìàöèîííè áðîøóðè çà ïðåñòîÿ â çîíàòà. Â íåÿ ñà çàëîæåíè 110 ìåñòàòà çà ïàðêèðàíå íà àâòîìîáèëè íà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ, êîèòî ñà ïîâå÷å îò ïðåäâèäåíèòå â îáùèíñêàòà íàðåäáà.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 127
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/22 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (3)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
ïðåäè 2 ÷. è 11 ìèí.
0
Aíîíèìåí
ïðåäè 3 ÷. è 12 ìèí.
0
Desislava Georgieva 4
Ñïîäåëè êàêâî íîâî....
ïðåäè 3 ÷. è 24 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Òóð÷èí íà äâà ïúòè ïðîáâà äà ñå èçãàâðè çà ìèëèîíè ñ áàíêà âúâ Âàðíà
14:17 / 10.07.2018
×åñòèòî! "Ñèíÿ çîíà" îò äíåñ âúâ Âàðíà
08:50 / 11.07.2018
Äàðèíà Ïàâëîâà çàòâîðè Ãðàíäà
10:40 / 12.07.2018
Îôèöèàëíî: "Ñèíÿòà çîíà" âúâ Âàðíà ñòàðòèðà îò óòðå
13:11 / 10.07.2018
Àêòóàëíè òåìè
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Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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