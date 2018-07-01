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Çàâàëÿõà "÷åñòèòêè" çà íåïðàâèëíî ïàðêèðàíå âúâ Âàðíà, âèæòå êàê âúðâè "ñèíÿòà çîíà"
Èçòî÷íèê: Varna24.bg 14:29 / 12.07.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Varna24.bg
âèæ ãàëåðèÿòà
Ìàñèðàíà àêöèÿ ñðåùó íåïðàâèëíîòî ïàðêèðàíå íà ñëóæèòåëè îò "Îáùèíñêà ïîëèöèÿ" è ÎÄ ÌÂÐ òå÷å ïî âàðíåíñêèòå óëèöè â îáõâàòà íà "ñèíÿòà çîíà", âèäÿ ðåïîðòåð íà Varna24.bg.

Óíèôîðìåíèòå ïèøàò ôèøîâå è ãëîáÿâàò ñïîðåä íàðóøåíèåòî íà Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà âñåêè, êîéòî å ïàðêèðàë íà ìÿñòî, êîåòî íå å ìàðêèðàíî â îáõâàòà íà "ñèíÿòà çîíà".

Äíåñ ìàñîâî "÷åñòèòêè" ñå ïîñòàâÿõà ïî óë. "Ëþáåí Êàðàâåëîâ" ïîä Õóäîæåñòâåíàòà ãàëåðèÿ, íà Øèøêîâàòà ãðàäèíêà íà îùå ìíîãî ìåñòà â öåíòúðà íà Âàðíà. 

Îò ñóòðèíòà äîñåãà îò ñìñ-è çà ïàðêèðàíå ñà ïîñòúïèëè 300 ëâ., à â÷åðà â ïúðâèÿ äåí íà çîíàòà ïðèõîäèòå ñà áèëè 500 ëâ., êîìåíòèðà øåôúò íà ÎÏ "Ïàðêèíãè è ñèíÿ çîíà" Ìëàäåí Èâàíîâ. 

Ïðèïîìíÿìå, ÷å "ñèíÿòà çîíà“ âúâ Âàðíà ñòàðòèðà îò â÷åðà. Îáîñîáåíè ñà 2603 ïàðêîìåñòà â êàðåòî ìåæäó áóë. “Õðèñòî Áîòåâ“, áóë. “Ìàðèÿ Ëóèçà“, áóë. “Îñìè ïðèìîðñêè ïîëê“, áóë. “Öàð Îñâîáîäèòåë“, áóë. “Ïðèìîðñêè“ è óë. “Äåâíÿ“. 

Ðàáîòíîòî âðåìå íà çîíàòà å îò 9 ÷. äî 19 ÷. Â åäíîìåñå÷åí ñðîê /äî 12 àâãóñò/ ïðè êîíñòàòèðàíå íà íåïëàùàíå òàêñà çà ïðåñòîé â çîíàòà íÿìà äà áúäàò ïîñòàâÿíè ñêîáè. Çà íåïðàâèëíî ïàðêèðàíèòå êîëè îáà÷å ùå ñå íàëàãàò ñàíêöèè, ñúãëàñíî Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà.

Ïàðêèðàíåòî â "ñèíÿòà çîíà“ å ðàçðåøåíî äî 3 ÷àñà. Ïðè äîñòèãàíå íà ìàêñèìàëíèÿ ïåðèîä ñèñòåìàòà íÿìà äà ïðèåìà è òàêñóâà îïèòè çà ïîñëåäâàùè çàïëàùàíèÿ è êëèåíòúò òðÿáâà äà ïðåìåñòè ñâîÿ àâòîìîáèë èçâúí îáõâàòà íà çîíàòà. Íîâ òðè÷àñîâ ïðåñòîé ìîæå äà çàïî÷íå, ñëåä êàòî èçìèíàò 30 ìèíóòè îò èçòè÷àíå íà ïðåäõîäíèÿ. Ïðè íàðóøåíèå, íà àâòîìîáèëèòå ùå áúäå ïîñòàâÿíî òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî òèï "ñêîáà“, à ñàíêöèÿòà çà ïðåìàõâàíåòî é å â ðàçìåð íà 20 ëâ., ñúãëàñíî íàðåäáà íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò. Ñëåä êðàÿ íà ðàáîòíîòî âðåìå, "çàêîï÷àíèòå“ àâòîìîáèëè ùå áúäàò ðåïàòðèðàíè, à ñîáñòâåíèöèòå èì ùå çàïëàùàò ãëîáàòà è çà ñêîáàòà, è çà ðåïàòðèðàíåòî.  

25 èíñïåêòîðè îò îáùèíñêîòî ïðåäïðèÿòèå ùå êîíòðîëèðàò ïàðêèðàíåòî â "ñèíÿòà çîíà“. Òå ùå ñà ñúñ ñèãíàëíè æèëåòêè è ùå ñå ëåãèòèìèðàò ñ áàäæîâå. Â ãðàòèñíèÿ ïåðèîä èíñïåêòîðèòå ùå äàâàò ðàçÿñíåíèÿ è èíôîðìàöèîííè áðîøóðè çà ïðåñòîÿ â çîíàòà. Â íåÿ ñà çàëîæåíè 110 ìåñòàòà çà ïàðêèðàíå íà àâòîìîáèëè íà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ, êîèòî ñà ïîâå÷å îò ïðåäâèäåíèòå â îáùèíñêàòà íàðåäáà.



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Âàðíåíåö: Ãîíêè ñ ìîùíè ìîòîðè è òóíèíãîâàíè àâòîìîáèëè òðåñàò "Àñïàðóõîâî"
16:13 / 10.07.2018
Îôèöèàëíî: "Ñèíÿòà çîíà" âúâ Âàðíà ñòàðòèðà îò óòðå
13:11 / 10.07.2018
Êìåòúò îáåùà: Îò åñåíòà ùå ïúòóâàìå ñ åäèí áèëåò ïî äâå ëèíèè â àâòîáóñèòå
16:55 / 10.07.2018
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