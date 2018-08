Не остана! Шоуто на МТВ скоро ще разтърси Варна

© Остава по-малко от седмица до концерта на MTV Presents Varna Beach. На 12 август Рита Ора, Years & Years, Redfoo, Rewire & Varski и много други ще разтърсят морската столица.



Рита Ора е изпълнител на хитове като "Anywhere“, "Body On Me“, "For You“, "Doing It“, "Shine Ya Light“ и ще пее за първи път у нас. Българските артисти - Дара, Криско, Павел и Венци Венц, Тита и 4Magic, също ще бъдат част от събитието на южния плаж, напомнят организаторите.



Основните акценти от концерта в неделя ще се излъчват по MTV във Великобритания, както и по цял свят чрез MTV Live от септември 2018 г. В момента феновете могат да си закупят билет на промоционална цена от 20 евро от: www.MTVpresentsVarnaBeach.com