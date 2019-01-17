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Êàê îôèöèàëèçèðàõ åäíà ëúæà
Ïðè ó÷àñòèåòî ìè â “Øîóòî íà Ñëàâè" âúâ âòîðíèê äàäîõ êàòî ïðèìåð êàê åäèí “íàäàðåí ìëàä ÷îâåê, óìåí, îáðàçîâàí, íåçàâèñèìî îò ðîìñêèÿ ñè ïðîèçõîä ñè âúðøè äîñòîéíî ðàáîòàòà". Áÿõ ïðî÷åë òîâà òâúðäåíèå çà ïðîèçõîäà íà Ñâåòëüî Èâàíîâ âúâ âåñòíèê “Óèêåíä" è íåïðîñòèìî çà ÷îâåê ñ îïèò êàòî ìåí ãî ïîâÿðâàõ. Çàòîâà, ñ íàé-äîáðè íàìåðåíèÿ ãî ïîñî÷èõ êàòî ñâåòúë ïðèìåð. Íà äðóãèÿ äåí ðàçáðàõ, ÷å ñúì íàïðàâèë ãðåøêà. Ñâåòëüî íå å îò ðîìñêè ïðîèçõîä è íàïèñàíîòî å áèëî ëúæà.
Îòãîðå íà âñè÷êî, òàçè ñóòðèí ñúùèÿò âåñòíèê ìóëòèïëèöèðà ëúæàòà, êàòî ÿ ïîìåñòè íà ïúðâà ñòðàíèöà ñ òâúðäåíèåòî, ÷å àç ñúì ðàçêðèë “ãîëÿìàòà òàéíà" íà êîëåãàòà ñè. Íÿìà äà êîìåíòèðàì ïîâåäåíèåòî íà àâòîðèòå íà ëúæàòà, íî äúëæà åäíî îãðîìíî èçâèíåíèå íà Ñâåòëüî, êîãîòî èñêðåíî óâàæàâàì, íà ñåìåéñòâîòî ìó è íà êîëåãèòå ìó, êàêòî è íà çðèòåëèòå è ÷èòàòåëèòå. ×óâñòâàì ñå áåçñèëåí äà èç÷èñòÿ òàçè ìðúñîòèÿ. Îùå âåäíúæ ìîëÿ çà èçâèíåíèå.
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Ïåòúð Äèêîâ - óíôî
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íà 17.01.2019 ã.
-1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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17:03 / 16.01.2019
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