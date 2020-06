© виж галерията Фолк певицата Андреа, която бурно преживява раздялата с Кубрат Пулев, си има нова придобивка - татуриовка. Изпълнителката сподели в социалната мрежа кадри от интервенцията, която не впечатли толкова, колкото факта, че е легнала да се татуира с тежък грим.



Амбициозната блондинка явно първо е отишла на гримьор, а след това се е отправила към студиото на татуиста си, за да й драсне един мини татус, който се намира в областта под лявото ухо и представлява зодиакалния знак на Водолей.



Към репортажните снимки, Андреа отправя посланието си на английски език: "The piscean age was and is about believing. The Aquarian age is about knowing. We have a choice between being foolishly misguided and wisely fed." Т.е. "Възрастовата епоха беше и все още е относно вярата. Епохата на Водолея е за познанието. Имаме избор между това да бъдете безумно заблудени и разумно отегчени." Вероятно и този път в мислите й, завоалирано говори за боксьора Пулев.