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|Èçíåíàäâàù çàìåñòíèê íà Ãåîðãè Ëþáåíîâ ñëåä ïîëîæèòåëíèÿ òåñò çà COVID-19
Âåäíàãà ñëåä êàòî ñòàâà ÿñíî, ÷å Ëþáåíîâ å çàðàçåí ñ âèðóñà COVID-19, òîé îòãîâîðíî ñå ñàìîèçîëèðà è ïðåäïðèåìà âñè÷êè íåîáõîäèìè ìåðêè çà îãðàíè÷àâàíå íà êîíòàêòèòå ñè. Ïðåç îôèöèàëíèÿ ïðîôèë íà ïðåäàâàíåòî âúâ Facebook, æóðíàëèñòúò ïðèçîâà ãîñòèòå ñè è âñè÷êè, ñ êîèòî å èìàë êîíòàêò ïðåç ïîñëåäíèòå 5-7 äíè äà ñå òåñòâàò, çà äà ñà ñèãóðíè çà òÿõíîòî çäðàâå è äà ñå ïðåäîòâðàòè ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà çàðàçàòà.
"Òàçè ñóòðèí èçëåçå ðåçóëòàòúò îò ðóòèíåí PCR òåñò, êîéòî ñè íàïðàâèõ è ñå îêàçà ïîëîæèòåëåí. Íÿìàì ñèìïòîìè è ñå ÷óâñòâàì äîáðå. Íåçàáàâíî ñå ñàìîèçîëèðàõ è îñòàâàì âêúùè çà íàé-ìàëêî 14 äíè, êàêòî èçèñêâàò ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè," îáÿâè Ëþáåíîâ.
Â îáùåñòâåíàòà òåëåâèçèÿ ñà ïðåäïðèåòè äîïúëíèòåëíè ìåðêè çà äåçèíôåêöèÿ íà ïîìåùåíèÿòà è ñòóäèàòà. Íà âñè÷êè ÷ëåíîâå íà åêèïà íà Ãåîðãè Ëþáåíîâ ñà íàïðàâåíè PCR òåñòîâå êàòî ñå î÷àêâàò ðåçóëòàòèòå. Îò íà÷àëîòî íà åïèäåìèÿòà å çàñèëåí è êîíòðîëúò íà äîñòúï äî ïðåäàâàíèÿòà è ñå ñëåäè ñòðîãî çà ñïàçâàíåòî íà èçèñêâàíèÿòà çà íîñåíå íà ìàñêè â îáùèòå ïîìåùåíèÿ îò ñëóæèòåëèòå è ãîñòèòå â ñãðàäàòà.
Åêèïúò è êîëåãèòå ïîæåëàâàò íà Ãåîðãè Ëþáåíîâ áúðçî âúçñòàíîâÿâàíå è ãî î÷àêâàò â íàé-ñêîðî âðåìå îòíîâî â åôèðà íà ÁÍÒ 1.
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15:40 / 12.10.2020
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20:57 / 11.10.2020
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13:47 / 11.10.2020
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