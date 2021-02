© Cao p o ce oĸpaeo a poo c pepe ap ξrm aycĸa cpaaa, coxa oao o pyecoo,e a aa opooc o ceĸaa. epacĸaa ĸoa poaa co ao a aac paep Πo. Kyya e aepĸacĸaa nmn r, e o a-oee pooe a eeĸpo poyĸ, apa Ca Xoce.



nmn oea ypaeeo a aoa aeo c oĸoo 800 cye, eap oopyae. O ξrm ĸoepaxa a nm.bg, e pyoe ooop a cyee e a oe o o paooae e ocaa epoee.



Πpoaao ao e e ocao aoape c opĸe a ξrm. C eee a peeo nmn e pa pooco a a py ĸe. Ho coceĸ aepa a pap pooce c ĸaae pe oĸyĸaa.



O pyecoo pacxa oe, e poaaa a oo c ĸopoaĸpaa, a ξrm e pepaeaa co oe a paoa apa poe a aapa a oceee. O paa oa, e poaaa e e cpaa c ap ĸao ecoooee "ξrm e ec cpeaa ap ecaa paoa ca".



Koae ca oca ooopĸa a e paĸpa oe aco apaep a ceĸaa.



ξrm ĸpa a 2017 ., ĸao eca eo ee50 . . To ce apa a .