Фики Стораро печели "Капките"?

© Фики Стораро е най-вероятният победител в новия сезон на "Като две капки вода". Още в първия епизод на предаването синът на Тони Стораро отвя конкуренцията с брилянтното си превъплъщение в образа на Стиви Уондър. Преди старта мнозина смятаха, че Фики ще се издъни, тъй като няма да се справи добре с други жанрове извън чалгата.



В първия си лайф обаче той доказа, че може да пее не само кючеци. Стораро-младши изненада и с доста добро произношение на английски език. Преди 4 години той стана обект на гаври заради песента си Is This Love, в която се изложи жестоко с езика на Шекспир. Явно певецът е тръгнал на уроци по английски, защото в Капките се справи значително по-добре с Isn't She Lovely на Стиви Уондър.



Журито и публиката го оцениха с най-много точки, а именно любовта на зрителите навява на мисълта, че точно той може да е големият победител в шоуто тази година. Друг фаворит за победата е Димитър Маринов, за когото също е почти сигурно, че ще влезе във финалната четворка. Той се справи много добре с образа на Франк Синатра, а и е обичан от зрителите след като преди година на Оскари-те излезе с българското знаме на сцената, когато "Зелената книга" грабна статуетката за най-добър филм, пише "Галерия".



Може би най-голямото разочарование от първата вечер е Галка от Каризма. Тя се представи много зле като Мадона и дори пя фалшиво. Със сигурност обаче най-голямо шоу тази година ще направи Луна. Фънки и Юлиян Вергов не скриха неприязънта си към нея, а тя демонстрира за пореден път, че не търпи критика.