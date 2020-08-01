Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ãúðöèòå ïëà÷àò: Íÿìà ãè áúëãàðèòå ïî ìîðåòî íè!
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 12:55 / 01.08.2020Êîìåíòàðè (4)70
© Varna24.bg
Õîðàòà äà íå ñå îïèòâàò äà íàäõèòðÿò ñèñòåìàòà. Ñòàâà äóìà çà 30 ñåêóíäè. Òîâà êàçà çà Íîâà òâ ãðúöêèÿò èêîíîìèñò Ïëóòàðõîñ Ìàðèäàêèñ îòíîñíî èíôîðìàöèèòå, ÷å íÿêîè áúëãàðè ñà ôàëøèôèöèðàëè äîêóìåíòè è êîäîâå, çà äà ìèíàò ãðàíèöàòà. Çàïèòàí ÷óâà ëè ñå áúëãàðñêà ðå÷ â Ãúðöèÿ, òîé îòâúðíà: "Íå! Òîâà, êîåòî ìè íàïðàâè ãîëÿìî âïå÷àòëåíèå, å, ÷å, êîãàòî ïúòóâàõ êúì åäíà îò ëþáèìèòå äåñòèíàöèè íà áúëãàðèòå, íÿìàøå íèòî åäíà áúëãàðñêà êîëà. Êîãàòî ïðèñòèãíàõ òóê, ðàçïèòàõ õîðàòà. Àáñîëþòíî âñè÷êè ñà ðàçî÷àðîâàíè - íÿìà ÷óæäåíöè, íÿìà ÷óæäà ðå÷ ïî ïëàæîâåòå è â çàâåäåíèÿòà".

"Âñè÷êè ñå íàäÿâàò íà âúòðåøíèÿ òóðèçúì è íà ãúðöèòå. Îò àâãóñò çàïî÷âàò îòïóñêèòå è ãîëåìèÿò íàïëèâ íà ãðúöêè òóðèñòè. Äà íå çàáðàâÿìå, ÷å áàëêàíñêèòå òóðèñòè íå ñà åäèíñòâåíèòå, êîèòî î÷àêâàìå â Ãúðöèÿ. Òðàäèöèîííî òå ñà 10% îò íàïëèâà íà òóðèñòè. Ãúðöèÿ çàëàãà ïðåäè âñè÷êî äà îñòàíå áåçîïàñíà äåñòèíàöèÿ íå ñàìî çà áàëêàíñêèòå òóðèñòè, íî è çà öåëèÿ ñâÿò. Çàïî÷âàò äà íàâëèçàò õîðà îò Àíãëèÿ è äðóãè çàïàäíè äúðæàâè, êîèòî ñà ïî-÷óâñòâèòåëíè êúì áåçîïàñíîñòòà", äîáàâè èêîíîìèñòúò.

Ìàðèäàêèñ äîáàâè, ÷å áåçîïàñíîñòòà èçèñêâà æåðòâè. "Æåðòâà ñå òóðèçìúò â ñåâåðíàòà ÷àñò íà Ãúðöèÿ. Îãðîìåí ñïàä å, õîðàòà ñà ðàçî÷àðîâàíè, íî òîâà èçèñêâà íÿêàêâè æåðòâè. Íàáëþäàâà ñå ðúñò íà íîâîçàðàçåíèòå. Ïðåäè èìàõìå 10-15 äóøè íà ñåäìèöà, à â÷åðà èìàõìå 78, êîåòî çíà÷è, ÷å ãåîìåòðè÷íî ìîæå ìíîãî ëåñíî äà íàäìèíåì è Áúëãàðèÿ", êàçà òîé.

Çàïèòàí êîëêî ñâåæè ïàðè íàëèâàò áúëãàðñêèòå òóðèñòè â ãðúöêàòà èêîíîìèêà, èêîíîìèñòúò çàÿâè: "Íå ãîâîðèì çà ïîâå÷å îò 2-3 ïðîöåíòà ïðèõîäè. Êàòî öÿëî áàëêàíñêèòå òóðèñòè íîñÿò äî îêîëî 10% îò ïðèõîäèòå êúì òóðèçìà". 

Ìàðèäàêèñ çàêëþ÷è ñ íàé-äúëãîî÷àêâàíàòà èíôîðìàöèÿ, êîÿòî â÷åðà å ïîëó÷èë îò ùàáà. "Ïîíå äî 15 àâãóñò çà áúëãàðñêèòå òóðèñòè ùå èìà çàäúëæèòåëåí ÏÑÐ-òåñò êàòî óñëîâèå çà âëèçàíå â Ãúðöèÿ. Â çàâèñèìîñò êàê ñå äâèæàò íåùàòà, ïîñëå ùå ñå âèäè äàëè ùå ñå óäúëæè òîâà. Ñèëíî ñå ñúìíÿâàì îáà÷å òîâà ñ òåñòîâåòå äà îòïàäíå äî êðàÿ íà ëÿòîòî", êàòåãîðè÷åí áå òîé.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 220
01.08.2020 »
01.08.2020 »
31.07.2020 »
31.07.2020 »
31.07.2020 »
31.07.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/37 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Åäèí ãðúê ñå îáàäè ïî íîâà è ãî èìà ïðåïå÷àòàí íàâñÿêúäå.Îñâåí ,÷å çíàåøå áúëãàðñêè,êàçà ÷å íå ìó ëèïñâàìå.Ïî âàæíè ñà çàïàäíèòå òóðèñòè è çàòîâà æåðòâàò ïî ñëàáîòî ñåâåðíî êðàéáðåæèå.Ñèãóðíî ñà ïðèãîòâèëè äîñòà ìèëèîíè çà äà ãè êîìïåíñèðàò,íå êàòî ïðè íàñ
0
 
 
À îïàøêèòå íà Êóëàòà , êúäå èç÷åçíàõà? Òåÿ õèëÿäè òåñòîâå íà äåí çà êàêâî ñå ïðàâÿò?
0
 
 
Òî âàøåòî åäíî ìîðå è åäíè ïëàæîâå... êàòî îò êàðòè÷êèòå ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àâãóñò 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Ïëàìâà ëè Âàðíà? Ìíîãî íîâîçàðàçåíè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà!
07:46 / 31.07.2020
Âòîðèÿò åòàï îò "ñèíÿ çîíà - øèðîê öåíòúð“ çàïî÷âà ðàáîòà îò ïîíåäåëíèê
12:51 / 31.07.2020
Îãíèùå íà êîðîíàâèðóñ å óñòàíîâåíî â ÷àñòåí ñòàð÷åñêè äîì êðàé Âàðíà
15:53 / 30.07.2020
Òðèìà ìîðÿöè çàðàçåíè íà êîðàá â ÊÐÇ "Îäåñîñ", õîäèëè íà äèñêîòåêà
08:57 / 30.07.2020
Ìàéêà è äåöàòà é ïîñòðàäàõà â òåæêà êàòàñòðîôà êðàé Âàðíà çàðàäè îòíåòî ïðåäèìñòâî
15:38 / 30.07.2020
Ñòîÿí Ïàñåâ: Ðàçêðèâàìå îòäåëåíèÿ çà áîëíè ñ COVID-19 âúâ âñè÷êè ãîëåìè âàðíåíñêè áîëíèöè
16:57 / 30.07.2020
284 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 21 âúâ Âàðíà
05:20 / 30.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ëÿòî 2020 ã.
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Èçãðàæäàíåòî íà ÀÌ "Òðàêèÿ"
Ïðîâåðêè â êóëòîâè õîòåëè â Ïëîâäèâ è Ñîôèÿ
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâÿ Îáùèíà Âàðíà ñ îâëàäÿâàíåòî íà ïîñëåäèöèòå îò ïðîëèâíèòå äúæäîâå?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: