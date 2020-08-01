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|Ãúðöèòå ïëà÷àò: Íÿìà ãè áúëãàðèòå ïî ìîðåòî íè!
"Âñè÷êè ñå íàäÿâàò íà âúòðåøíèÿ òóðèçúì è íà ãúðöèòå. Îò àâãóñò çàïî÷âàò îòïóñêèòå è ãîëåìèÿò íàïëèâ íà ãðúöêè òóðèñòè. Äà íå çàáðàâÿìå, ÷å áàëêàíñêèòå òóðèñòè íå ñà åäèíñòâåíèòå, êîèòî î÷àêâàìå â Ãúðöèÿ. Òðàäèöèîííî òå ñà 10% îò íàïëèâà íà òóðèñòè. Ãúðöèÿ çàëàãà ïðåäè âñè÷êî äà îñòàíå áåçîïàñíà äåñòèíàöèÿ íå ñàìî çà áàëêàíñêèòå òóðèñòè, íî è çà öåëèÿ ñâÿò. Çàïî÷âàò äà íàâëèçàò õîðà îò Àíãëèÿ è äðóãè çàïàäíè äúðæàâè, êîèòî ñà ïî-÷óâñòâèòåëíè êúì áåçîïàñíîñòòà", äîáàâè èêîíîìèñòúò.
Ìàðèäàêèñ äîáàâè, ÷å áåçîïàñíîñòòà èçèñêâà æåðòâè. "Æåðòâà ñå òóðèçìúò â ñåâåðíàòà ÷àñò íà Ãúðöèÿ. Îãðîìåí ñïàä å, õîðàòà ñà ðàçî÷àðîâàíè, íî òîâà èçèñêâà íÿêàêâè æåðòâè. Íàáëþäàâà ñå ðúñò íà íîâîçàðàçåíèòå. Ïðåäè èìàõìå 10-15 äóøè íà ñåäìèöà, à â÷åðà èìàõìå 78, êîåòî çíà÷è, ÷å ãåîìåòðè÷íî ìîæå ìíîãî ëåñíî äà íàäìèíåì è Áúëãàðèÿ", êàçà òîé.
Çàïèòàí êîëêî ñâåæè ïàðè íàëèâàò áúëãàðñêèòå òóðèñòè â ãðúöêàòà èêîíîìèêà, èêîíîìèñòúò çàÿâè: "Íå ãîâîðèì çà ïîâå÷å îò 2-3 ïðîöåíòà ïðèõîäè. Êàòî öÿëî áàëêàíñêèòå òóðèñòè íîñÿò äî îêîëî 10% îò ïðèõîäèòå êúì òóðèçìà".
Ìàðèäàêèñ çàêëþ÷è ñ íàé-äúëãîî÷àêâàíàòà èíôîðìàöèÿ, êîÿòî â÷åðà å ïîëó÷èë îò ùàáà. "Ïîíå äî 15 àâãóñò çà áúëãàðñêèòå òóðèñòè ùå èìà çàäúëæèòåëåí ÏÑÐ-òåñò êàòî óñëîâèå çà âëèçàíå â Ãúðöèÿ. Â çàâèñèìîñò êàê ñå äâèæàò íåùàòà, ïîñëå ùå ñå âèäè äàëè ùå ñå óäúëæè òîâà. Ñèëíî ñå ñúìíÿâàì îáà÷å òîâà ñ òåñòîâåòå äà îòïàäíå äî êðàÿ íà ëÿòîòî", êàòåãîðè÷åí áå òîé.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 220
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/37 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (4)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
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ïðåäè 32 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ïëàìâà ëè Âàðíà? Ìíîãî íîâîçàðàçåíè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà!
07:46 / 31.07.2020
Âòîðèÿò åòàï îò "ñèíÿ çîíà - øèðîê öåíòúð“ çàïî÷âà ðàáîòà îò ïîíåäåëíèê
12:51 / 31.07.2020
Îãíèùå íà êîðîíàâèðóñ å óñòàíîâåíî â ÷àñòåí ñòàð÷åñêè äîì êðàé Âàðíà
15:53 / 30.07.2020
Òðèìà ìîðÿöè çàðàçåíè íà êîðàá â ÊÐÇ "Îäåñîñ", õîäèëè íà äèñêîòåêà
08:57 / 30.07.2020
284 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 21 âúâ Âàðíà
05:20 / 30.07.2020
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