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|Éîðäàíîâ: "Èìà òàêúâ íàðîä" íå å íèòî âëÿâî, íèòî âäÿñíî, òÿ å îòãîðå - íàä âñè÷êè
Ïî äóìèòå ìó "Èìà òàêúâ íàðîä" íÿìà äà îòñòúïè îò òðè ñâîè èñêàíèÿ, êîèòî áÿõà çàâåíè â ðåôåðåíäóìà, ïðîâåäåí îò òÿõ ïðåäè ãîäèíè - çà ìàæîðèòàðíè èçáîðè â äâà òóðà, íàìàëÿâàíå íà ñóáñèäèÿòà íà ïàðòèèòå íà 1 ëåâ è åëåêòðîííî äèñòàíöèîííî ãëàñóâàíå.
Éîðäàíîâ óòî÷íè, ÷å ïðåäëîæåíèåòî èì çà íàìàëÿâàíå íà äåïóòàòèòå íà 120 äóøè íå å ìèíàëî ïðåç ðåôåðåíäóì è çàòîâà íå ñà êàòåãîðè÷íè â íàñòîÿâàíåòî ñè çà íåãî.
"Áúëãàðñêèÿò íàðîä çàÿâè ÿñíî, ÷å èñêà äà ñå ñëó÷àò òåçè òðè íåùà, çàòîâà íàïðàâèõìå ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ. ... Îòèâàìå íà òåçè èçáîðè, çà äà ðåàëèçèðàìå òåçè òðè òî÷êè îò ðåôåðåíäóìà è òå äà ñòàíàò çàêîí", çàÿâè Òîøêî Éîðäàíîâ.
ÃÅÐÁ, ÄÏÑ è ÁÑÏ ñà ïàðòèèòå, ñ êîèòî "Èìà òàêúâ íàðîä" êàòåãîðè÷íî íÿìà äà ñè ñúòðóäíè÷è â óïðàâëåíèåòî, ïîä÷åðòà Éîðäàíîâ:
"Ïàòðèîòèòå è "Âîëÿ" íå ãè áðîèì. Êîãàòî ñòàíå ÿñíî êîè ïàðòèè âëèçàò â ïàðëàìåíòà, áèõìå ìîãëè äà âîäèì ðàçãîâîð ñ òÿõ, íî ùå òðúãíåì îò òðèòå òî÷êè îò ðåôåðåíäóìà, çà êîèòî êàòåãîðè÷íî íàñòîÿâàìå".
Çàì.-ïðåäñåäàòåëÿ íà ïàðòèÿòà íà Ñëàâè Òðèôîíîâ çàÿâè, ÷å íÿìà íèêàêâî çíà÷åíèå äàëè åäíà ïàðòèÿ ñå îïðåäåëÿ êàòî ëÿâà èëè äÿñíà, çàùîòî "çà èçáèðàòåëèòå ñà âàæíè ïðàêòèöèçìúò, ÷åñòíîñòòà è ìîðàëúò":
"Òàçè êîîðäèíàòíà ñèñòåìà âå÷å å îñòàðÿëà. Äåñíè ïàðòèè âçåìàò ëåâè ðåøåíèÿ, ëåâè ïàðòèè âçåìàò äåñíè. Â êðúãà íà øåãàòà ùå âè êàæà, ÷å íàøàòà ïàðòèÿ íå å íèòî âëÿâî, íèòî âäÿñíî, òÿ å îòãîðå - íàä âñè÷êè".
|Îùå ïî òåìàòà:
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15:27 / 06.10.2020
Äàâàò äîïúëíèòåëíî äíè îòïóñê çà ó÷èòåëèòå â Îáùèíà Âàðíà
16:01 / 06.10.2020
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