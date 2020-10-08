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Éîðäàíîâ: "Èìà òàêúâ íàðîä" íå å íèòî âëÿâî, íèòî âäÿñíî, òÿ å îòãîðå - íàä âñè÷êè
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 09:06 / 08.10.2020Êîìåíòàðè (3)103
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"Àêî ñà âåðíè òåçè äàííè - îòðàçÿâàò òåíäåíöèÿ, çàòîâà ãëåäàìå íà òÿõ êàòî íà òåíäåíöèÿ", òîâà êàçà ïðåä ÁÍÐ Òîøêî Éîðäàíîâ, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåë íà ïàðòèÿòà íà "Èìà òàêúâ íàðîä", â êîìåíòàð íà äàííè îò ñîöèîëîãè÷åñêî ïðîó÷âàíå, ñïîðåä êîèòî ëèäåðúò íà ïàðòèÿòà - Ñëàâè Òðèôîíîâ å íàé-ïîïóëÿðíèÿò áúëãàðñêè ïîëèòèê â ìîìåíòà. Òîé ïîä÷åðòà, ÷å òå èìàò äîâåðèå ñàìî íà ìåæäóíàðîäíè àãåíöèè, èçìåðâàùè îáùåñòâåíèòå íàãëàñè.

Ïî äóìèòå ìó "Èìà òàêúâ íàðîä" íÿìà äà îòñòúïè îò òðè ñâîè èñêàíèÿ, êîèòî áÿõà çàâåíè â ðåôåðåíäóìà, ïðîâåäåí îò òÿõ ïðåäè ãîäèíè - çà ìàæîðèòàðíè èçáîðè â äâà òóðà, íàìàëÿâàíå íà ñóáñèäèÿòà íà ïàðòèèòå íà 1 ëåâ è åëåêòðîííî äèñòàíöèîííî ãëàñóâàíå.

Éîðäàíîâ óòî÷íè, ÷å ïðåäëîæåíèåòî èì çà íàìàëÿâàíå íà äåïóòàòèòå íà 120 äóøè íå å ìèíàëî ïðåç ðåôåðåíäóì è çàòîâà íå ñà êàòåãîðè÷íè â íàñòîÿâàíåòî ñè çà íåãî.

"Áúëãàðñêèÿò íàðîä çàÿâè ÿñíî, ÷å èñêà äà ñå ñëó÷àò òåçè òðè íåùà, çàòîâà íàïðàâèõìå ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ. ... Îòèâàìå íà òåçè èçáîðè, çà äà ðåàëèçèðàìå òåçè òðè òî÷êè îò ðåôåðåíäóìà è òå äà ñòàíàò çàêîí", çàÿâè Òîøêî Éîðäàíîâ.

ÃÅÐÁ, ÄÏÑ è ÁÑÏ ñà ïàðòèèòå, ñ êîèòî "Èìà òàêúâ íàðîä" êàòåãîðè÷íî íÿìà äà ñè ñúòðóäíè÷è â óïðàâëåíèåòî, ïîä÷åðòà Éîðäàíîâ:

"Ïàòðèîòèòå è "Âîëÿ" íå ãè áðîèì. Êîãàòî ñòàíå ÿñíî êîè ïàðòèè âëèçàò â ïàðëàìåíòà, áèõìå ìîãëè äà âîäèì ðàçãîâîð ñ òÿõ, íî ùå òðúãíåì îò òðèòå òî÷êè îò ðåôåðåíäóìà, çà êîèòî êàòåãîðè÷íî íàñòîÿâàìå". 

Çàì.-ïðåäñåäàòåëÿ íà ïàðòèÿòà íà Ñëàâè Òðèôîíîâ çàÿâè, ÷å íÿìà íèêàêâî çíà÷åíèå äàëè åäíà ïàðòèÿ ñå îïðåäåëÿ êàòî ëÿâà èëè äÿñíà, çàùîòî "çà èçáèðàòåëèòå ñà âàæíè ïðàêòèöèçìúò, ÷åñòíîñòòà è ìîðàëúò":

"Òàçè êîîðäèíàòíà ñèñòåìà âå÷å å îñòàðÿëà. Äåñíè ïàðòèè âçåìàò ëåâè ðåøåíèÿ, ëåâè ïàðòèè âçåìàò äåñíè. Â êðúãà íà øåãàòà ùå âè êàæà, ÷å íàøàòà ïàðòèÿ íå å íèòî âëÿâî, íèòî âäÿñíî, òÿ å îòãîðå - íàä âñè÷êè".



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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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15:27 / 06.10.2020
Ìëàäà æåíà îò Âàðíà å ñ îïàñíîñò çà æèâîòà ñëåä çëîâåùà êàòàñòðîôà, â òåæêî ñúñòîÿíèå å è áàùà é
10:25 / 07.10.2020
Ïîäðîáíîñòè çà òåæêàòà êàòàñòðîôà, ïðè êîÿòî 20-ãîäèøíà ïîìåòå ñ "ÁÌÂ" ðàáîòíèê íà Àñïàðóõîâ ìîñò
11:53 / 06.10.2020
Äàâàò äîïúëíèòåëíî äíè îòïóñê çà ó÷èòåëèòå â Îáùèíà Âàðíà
16:01 / 06.10.2020
Àáñîëþòåí ðåêîðä ïî çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ, Ñîôèÿ è Ïëîâäèâ ñ íàé-ìíîãî, Âàðíà ñ 19
08:32 / 07.10.2020
Ìúæ å ìåæäó æèâîòà è ñìúðòòà ñëåä òåæêà êàòàñòðîôà êðàé Âàðíà, ïîñòðàäàõà ñúùî òðè äåöà è ðîäèòåëèòå èì
14:02 / 07.10.2020
Áðóòàëíî ïîñåãàòåëñòâî íàä ñèìâîë â öåíòúðà íà Âàðíà, çàäèãíàõà áîãèíÿòà íà ëîâà Äèàíà
08:58 / 06.10.2020
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