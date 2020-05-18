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|Èçñëåäâàíå: 70% îò áúëãàðèòå ùå ëåòóâàò â Áúëãàðèÿ
Â óñëîâèÿòà íà êîðîíàêðèçàòà Áúëãàðèÿ çàêîíîìåðíî ïîëó÷àâà ïðåäèìñòâî ïðåä âúíøíèòå òóðèñòè÷åñêè äåñòèíàöèè â ïëàíîâåòå íà áúëãàðèòå çà ëÿòíà ïî÷èâêà. Èçâúíðåäíàòà ñèòóàöèÿ ñúçäàâà ñåðèîçíè öÿëîñòíè ïðå÷êè ïðåä òóðèçìà. Íàðåä ñ òîâà îáà÷å, äåêëàðèðà ñå è ñâîåîáðàçåí òóðèñòè÷åñêè ïàòðèîòèçúì.
Ïðîó÷âàíåòî å ïðîâåäåíî ïðåäè îáÿâÿâàíå íà ÷àñò îò ïðàâèëàòà è ìåðêèòå, ñâúðçàíè ñ âúçìîæíîñòòà çà ïî÷èâêà ó íàñ è â ÷óæáèíà (êàðàíòèíà, äåêëàðàöèè è ïð.).
Ñïîðåä ðåçóëòàòèòå ìíîçèíñòâî îò 70% îöåíÿâà ïîòåíöèàëà íà Áúëãàðèÿ çà ëåòåí òóðèçúì êàòî äîáúð èëè ìíîãî äîáúð. Åäíà ÷åòâúðò ñà íà îáðàòíîòî ìíåíèå, à ìàëöèíà ñå êîëåáàÿò. Êðèçàòà îêîëî êîðîíàâèðóñà ÿâíî íå ïðîìåíÿ ïðèíöèïíàòà ïðåäñòàâà çà ïðåäèìñòâàòà íà òóðèçìà ó íàñ.
Êàêòî ìîæå äà ñå î÷àêâà, êðèçàòà å íàïðàâèëà áúëãàðèòå ìíîãî ïî-ïðåäïàçëèâè ïî îòíîøåíèå íà êîíêðåòíèòå ïëàíîâå: ñïðÿìî äåêåìâðè, äåêëàðèðàíèòå íàìåðåíèÿ çà îðãàíèçèðàíà ïî÷èâêà (íà ìîðå, ïëàíèíà è ò.í.) â ëåòíèÿ ñåçîí ñà íàìàëåëè áëèçî òðè ïúòè. Ñðåä îíåçè, êîèòî ïðîäúëæàâàò äà ïëàíóâàò ïî÷èâêà òîâà ëÿòî, ñòðóêòóðàòà íà ïëàíîâåòå ñå ïðîìåíÿ âèäèìî â ïîëçà íà áúëãàðñêèòå äåñòèíàöèè – ñ äåñåò ïóíêòà íàðàñòâà äåëúò íà ïðåäïî÷èòàíèÿòà çà ëÿòíà ìîðñêà ïî÷èâêà â Áúëãàðèÿ, ãëàâíî çà ñìåòêà íà ìîðå â ÷óæáèíà.
Ñîöèîëîçèòå îáà÷å óòî÷íÿâàò, ÷å èìà ñåðèîçåí àáñîëþòåí ñïàä è ïðè ïëàíîâåòå çà ìîðñêè ïî÷èâêè ó íàñ âúâ âðúçêà ñ ïàíäåìèÿòà îò êîðîíàâèðóñ.
Êàêòî ìîæå äà ñå î÷àêâà, ìíîãî ïî-âèäèì å ñïàäúò ïðè íàìåðåíèÿòà çà ëÿòíà ïî÷èâêà íà ìîðå â ÷óæáèíà – èç÷èñëåíèÿòà ïîêàçâàò íàìàëÿâàíå îò îêîëî 1 ìèëèîí è 100 õèëÿäè äóøè, ïëàíèðàùè òàêàâà ïî÷èâêà ïðåäè ìåñåöè, äî îêîëî 300 õèëÿäè äóøè ñåãà. Áëèçî äâå òðåòè îò îíåçè, êîèòî âñå ïàê âàçíàìåðÿâàò äà îòèäàò íà ìîðå íàâúí, ñå íàñî÷âàò êúì Ãúðöèÿ, à òðèéñåòèíà ïðîöåíòà – êúì Òóðöèÿ.
Ðåãèñòðèðà ñå è âúëíà íà ñâîåîáðàçåí "òóðèñòè÷åñêè ïàòðèîòèçúì". Â àêòóàëíèÿ íàïîñëåäúê äåáàò, íàä 80% îò àíêåòèðàíèòå èçáèðàò ïîçèöèÿòà, ÷å å íåîáõîäèìî ðîäíèÿò òóðèçúì äà ñå ïîäêðåïè – ÷ðåç èçáîð íà òàêàâà äåñòèíàöèÿ çà ïî÷èâêà ïðåä àëòåðíàòèâè â ÷óæáèíà.
Ïîäêðåïà çà îêàçâàíå íà äúðæàâíà ïîìîù çà áúëãàðñêèÿ òóðèçúì ïúê èçðàçÿâàò 72% îò ïúëíîëåòíèòå ãðàæäàíè. Ïîäêðåïàòà å äî ãîëÿìà ñòåïåí àâòîìàòè÷íà è òîâà ïîêàçâà ÿñåí îáùåñòâåí èíñòèíêò â êðèçàòà çàðàäè êîðîíàâèðóñà.
Çà íàä 80% îò ïëàíèðàùèòå ëÿòíà ïî÷èâêà íàìåðåíèÿòà ñà çà ïúòóâàíå ñ àâòîìîáèë. Ðåãèñòðèðà ñå î÷àêâàí îòêàç îò àâèîòðàíñïîðòà, êàòî åäâà 6% îò àíêåòèðàíèòå ñìÿòàò äà ïúòóâàò ñúñ ñàìîëåò çà ñâîÿòà ïî÷èâêà. Ñàìî 4% ïúê ùå çàëîæàò íà âëàê, à 15% - íà àâòîáóñ.
Ïëàíèðàíàòà ïðîäúëæèòåëíîñò íà ëÿòíàòà ïî÷èâêà (9 äíè ñðåäíî) íåçíà÷èòåëíî íàðàñòâà. Îòíîñèòåëíèÿò äÿë íà ïëàíèðàíè ïî-âèñîêè ðàçõîäè ñúùî íàðàñòâà (1321 ëâ. ñðåäíî). Íî è â äâàòà ñëó÷àÿ òðÿáâà îòíîâî äà ñå íàïðàâè óãîâîðêàòà, ÷å áàçàòà å ñèëíî ñòåñíåíà.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 16
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/3 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (14)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñëàâè Òðèôîíîâ ïîèñêà ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè äà áúäå óâîëíåí
14:53 / 16.05.2020
Çàäúðæàõà 18 ëèöà ïðè ñïåöèàëèçèðàíà ïîëèöåéñêà îïåðàöèÿ âúâ Âàðíåíñêî
13:49 / 16.05.2020
Ùàáúò ñ èíòåðåñíà ïðîìÿíà
10:28 / 16.05.2020
Âàæíî óòî÷íåíèå çà êëèìàòèöèòå è êîðîíàâèðóñà!
16:20 / 16.05.2020
64-ãîäèøåí ìúæ çàãèíà â êàòàñòðîôà êðàé Âàðíà
12:57 / 17.05.2020
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