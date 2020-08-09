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Êàðàêà÷àíîâ âúâ Âàðíà: Ïðîòåñòèòå ìîãàò äà áúäàò îïîðî÷åíè è îêúðâàâåíè, çàùîòî òîâà å äæåíäúð ðåâîëþöèÿ
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 13:19 / 09.08.2020Êîìåíòàðè (15)364
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Ïðîòåñòèòå ìîãàò äà áúäàò îïîðî÷åíè è îêúðâàâåíè, çàùîòî ÷àñò îò òåçè, êîèòî ãè îðãàíèçèðàò, öåëÿò òî÷íî òîâà. Òîâà çàÿâè äíåñ âúâ Âàðíà âèöåïðåìèåðúò, ìèíèñòúð íà îòáðàíàòà è ëèäåð íà ÂÌÐÎ Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ

"Ìèñëÿ, ÷å å ÿñíî çà âñè÷êè, ñàìî íÿêîè ìåäèè, êîèòî ñå îïèòâàò äà ðúêîâîäÿò òàçè èçêóñòâåíà äæåíäúð ðåâîëþöèÿ, ñå ïðàâÿò ÷å íå ãî âèæäàò, ÷å òî÷íî òîâà å öåëòà", ñúîáùè Êàðàêà÷àíîâ. Ïî äóìèòå ìó õîðàòà, êîèòî ñà îòèøëè ïúðâàòà âå÷åð íà ïðîòåñòà ñ êà÷óëêè è ìàñêè, ïðèãîòâèëè áóõàëêè, çàïàëèòåëíè òå÷íîñòè ñ èäåÿòà äà ãè õâúðëÿò ïî ïîëèöèÿòà èëè äà ÿ íàïàäàò, ñà ñ ÿñíîòî ñúçíàíèå, ÷å ïðè òàêèâà äåéñòâèÿ ùå èìà îòãîâîð.

Ñïîðåä Êàðàêà÷àíîâ ïîëèöèÿòà å ïîñòúïèëà ìúäðî è íå å àòàêóâàëà ïðîâîêàòîðèòå, íî ïîäîáíè íåùà íå ìîãàò äà ñå òúðïÿò âå÷íî. "Íå ìîæå â èìåòî íà òîâà - íÿêîëêî ñîðîñîèäíè ÍÏÎ-òà è ïàðòèéêè èçâúí ïàðëàìåíòà äà ñå äîêîïàò äî âëàñòòà, òè äà ðàçñèïåø äúðæàâàòà", êîìåíòèðà âèöåïðåìèåðúò. Â îòãîâîð íà âúïðîñ êàêâà ùå å ðåàêöèÿòà íà äúðæàâàòà àêî ñå ñòèãíå äî êðàéíè äåéñòâèÿ, òîé îòãîâîðè, "÷å íÿìà íîðìàëíà äúðæàâà â ñâåòà, â êîÿòî íÿêîé àòàêóâà îðãàíèòå íà ðåäà è ãî ïîñðåùàò ñ áàíèöà è êèñåëî ìëÿêî".

Âèöåïðåìèåðúò Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ ïðèñúñòâà íà ïðèñâîÿâàíåòî íà ïúðâî îôèöåðñêî çâàíèå íà 22-ìà êóðñàíòè îò Âèïóñê 2020 "Äîáðóäæàíñêè" îò ÂÂÌÓ "Í. É. Âàïöàðîâ", êîåòî å êóëìèíàöèÿòà íà ÷åñòâàíèÿòà íà 141-òà ãîäèøíèíà îò ñúçäàâàíåòî íà Âîåííîìîðñêèòå ñèëè.



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Ååå íà ìîæå äà ìó ñå îòðå÷å, òîÿ ïúò å ïðåöèçåí, êàòî õèðóðã!
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Øêåìáå âîéâîäà ãè ðàçöåïèðŸ˜‚
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Âñå áÿõ ÷óâàëà ïðîñòîòèè , íî çà ïîðåäåí ïúò ñúì èçíåíàäàíà îò ïðîñòîòèÿòà íà áã ïîëèòèöèòå! Êðàéíî âðåìå å íÿêîé ñ QI ïîíå îêîëî ñðåäíîòî äà îáåäèíè âñè÷êè áúëãàðè ñ 1 öåë - ïî-äîáðå äîáúð æèâîò â òàÿ ñòðàíà!
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Àêî Âèå îáñúæäàíèòå,÷å íÿìà âðúùàíå íàçàä ÎÑÌÈÍÀÔÈÍÀËÀ , òîãàâà çà êàêâè êúðâàâè ñáëúñúöè ãîâîðèø ! Íå ñè âúîáðàçÿâà,÷å áúëãàðèòå ùå ñêî÷àò åäèí ñðåùó äðóã è òî çàðàäè Âàñ !
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Ïî-ãîëÿì Äæåíäúð îò òåáå íÿìà , ãîñïîäèí íàïèêàíè ãàùè! Ïúòíèê ñè òè áîêëóê!!!
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Äæåíäúðèòå ñàìî ÃÎËßÌÎÒÎ ÄÚÐÂÎ ãè îïðàâÿ... è áóêâàëíî è ïðåíîñòíî :)
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âèæ îùå:
Ðàç÷èñòèõà ïàëàòêîâèÿ ëàãåð, áëîêèðàë êðúñòîâèùåòî ïðåä Îáùèíà Âàðíà
08:32 / 07.08.2020
ÐÇÈ: Îáùî 943 ñà ñëó÷àèòå íà êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà è îáëàñòòà, 13 îò òÿõ ñà ñ ôàòàëåí êðàé
14:30 / 07.08.2020
Óïîðèòèÿò òðóä íà åäíà çîäèÿ äíåñ ñå îòïëàùà
10:39 / 08.08.2020
Áëèçî 200 íîâîçàðàçåíè ó íàñ, âúâ Âàðíà - 27
10:39 / 08.08.2020
Ãðóïà ïðîòåñòèðàùè íå ïðîïóñíà äà ïîñðåùíå ñ îñâèðêâàíå Êàðàêà÷àíîâ âúâ Âàðíà
16:53 / 07.08.2020
Çíà÷èòåëåí ñïàä íà íîâîðåãèñòðèðàíèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ, âúâ Âàðíà ñà 12
10:08 / 09.08.2020
ÎÄÌÂÐ – Âàðíà: Áëàãîäàðèì íà ïðîòåñòèðàùèòå, ïðîÿâèëè ðàçáèðàíå è îêàçàëè ñúäåéñòâèå íà ñëóæèòåëèòå íè!
10:25 / 07.08.2020
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Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
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