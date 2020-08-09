ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Êàðàêà÷àíîâ âúâ Âàðíà: Ïðîòåñòèòå ìîãàò äà áúäàò îïîðî÷åíè è îêúðâàâåíè, çàùîòî òîâà å äæåíäúð ðåâîëþöèÿ
"Ìèñëÿ, ÷å å ÿñíî çà âñè÷êè, ñàìî íÿêîè ìåäèè, êîèòî ñå îïèòâàò äà ðúêîâîäÿò òàçè èçêóñòâåíà äæåíäúð ðåâîëþöèÿ, ñå ïðàâÿò ÷å íå ãî âèæäàò, ÷å òî÷íî òîâà å öåëòà", ñúîáùè Êàðàêà÷àíîâ. Ïî äóìèòå ìó õîðàòà, êîèòî ñà îòèøëè ïúðâàòà âå÷åð íà ïðîòåñòà ñ êà÷óëêè è ìàñêè, ïðèãîòâèëè áóõàëêè, çàïàëèòåëíè òå÷íîñòè ñ èäåÿòà äà ãè õâúðëÿò ïî ïîëèöèÿòà èëè äà ÿ íàïàäàò, ñà ñ ÿñíîòî ñúçíàíèå, ÷å ïðè òàêèâà äåéñòâèÿ ùå èìà îòãîâîð.
Ñïîðåä Êàðàêà÷àíîâ ïîëèöèÿòà å ïîñòúïèëà ìúäðî è íå å àòàêóâàëà ïðîâîêàòîðèòå, íî ïîäîáíè íåùà íå ìîãàò äà ñå òúðïÿò âå÷íî. "Íå ìîæå â èìåòî íà òîâà - íÿêîëêî ñîðîñîèäíè ÍÏÎ-òà è ïàðòèéêè èçâúí ïàðëàìåíòà äà ñå äîêîïàò äî âëàñòòà, òè äà ðàçñèïåø äúðæàâàòà", êîìåíòèðà âèöåïðåìèåðúò. Â îòãîâîð íà âúïðîñ êàêâà ùå å ðåàêöèÿòà íà äúðæàâàòà àêî ñå ñòèãíå äî êðàéíè äåéñòâèÿ, òîé îòãîâîðè, "÷å íÿìà íîðìàëíà äúðæàâà â ñâåòà, â êîÿòî íÿêîé àòàêóâà îðãàíèòå íà ðåäà è ãî ïîñðåùàò ñ áàíèöà è êèñåëî ìëÿêî".
Âèöåïðåìèåðúò Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ ïðèñúñòâà íà ïðèñâîÿâàíåòî íà ïúðâî îôèöåðñêî çâàíèå íà 22-ìà êóðñàíòè îò Âèïóñê 2020 "Äîáðóäæàíñêè" îò ÂÂÌÓ "Í. É. Âàïöàðîâ", êîåòî å êóëìèíàöèÿòà íà ÷åñòâàíèÿòà íà 141-òà ãîäèøíèíà îò ñúçäàâàíåòî íà Âîåííîìîðñêèòå ñèëè.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 42
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/7 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (15)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
ïðåäè 8 ìèí.
0
ïðåäè 14 ìèí.
-1
ïðåäè 41 ìèí.
+1
ïðåäè 1 ÷. è 26 ìèí.
-1
ïðåäè 1 ÷. è 34 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 34 ìèí.
-2
ïðåäè 1 ÷. è 37 ìèí.
-2
ïðåäè 1 ÷. è 45 ìèí.
-2
ïðåäè 1 ÷. è 47 ìèí.
-3
ïðåäè 1 ÷. è 50 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ðàç÷èñòèõà ïàëàòêîâèÿ ëàãåð, áëîêèðàë êðúñòîâèùåòî ïðåä Îáùèíà Âàðíà
08:32 / 07.08.2020
Óïîðèòèÿò òðóä íà åäíà çîäèÿ äíåñ ñå îòïëàùà
10:39 / 08.08.2020
Áëèçî 200 íîâîçàðàçåíè ó íàñ, âúâ Âàðíà - 27
10:39 / 08.08.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS