ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Êîâèä å ÷åðíàòà äóïêà çà ïîëèòèêàòà è èçáîðèòå
Ïîëèòè÷åñêèòå àíàëèçè ñúùî óâèñâàò âúâ âúçäóõà, òúé êàòî ïî ñúùîòî âðåìå èçëèçàò äàííèòå çà çàðàçåíè, ïî÷èíàëè è êàê ìåäèöèíñêèÿò ïåðñîíàë èçíåìîãâà. Ïîñëå ñëåäâàò êîìåíòàðèòå íà âèðóñîëîçè, èìóíîëîçè, åïèäåìèîëîçè, èíôåêöèîíèñòè è òàêà öÿë äåí. Ðàçáèðà ñå, òðÿáâà äà çíàåì è êàêâî ìèñëè Ìàíãúðîâ çà âèðóñà. Âñåêè äåí å åäíî è ñúùî è áåçêðàéíî ëåñíî çà ìåäèèòå, òúé êàòî òåìàòà å ÿñíà.
Â òàçè ñëîæíà è îáúðêàíà åïèäåìèîëîãè÷íàòà îáñòàíîâêà, íà ÷îâåê ìó å âñå åäíî êàêâî ñà êàçàëè â Ìàêåäîíèÿ çà "áúëãàðñêèòå ôàøèñòè“ è íèå çà Çîðàí Çàåâ. Äîðè ñëåä èíòåðâþòî íà Áîðèñîâ â ãåðìàíñêî èçäàíèå ïîñëåäâàõà àòàêè â ëè÷åí ïëàí çà íÿêàêâè "ñåêñóàëíè ñåíçàöèè“ â ïðåìèåðñêàòà ñïàëíÿ, à íå ñìèñëåí îòãîâîð íà êàçàíîòî îò íåãî.
Íÿìà è ïðîòåñò, çà êîéòî äà ñå õâàíàò ìåäèèòå è âñÿêà âå÷åð äà ãëåäàìå åäèí è ñúù ðåïîðòàæ çà åäè - êîé ñè äåí îò íàðîäíîòî íåäîâîëñòâî. È ïîëèòè÷åñêèòå èçâîäè ïðèêëþ÷èõà ñ ïðîòåñòà. Òîé áåøå óáèò íå ñàìî îò óìîðà è ëèïñà íà èäåè, íî è îò Êîâèä-19.
Òàêà ïîëèòè÷åñêàòà áèòêà èçãëåæäà ñúâñåì åëåìåíòàðíà – óïðàâëÿâàùèòå òâúðäÿò, ÷å ñå ñïðàâÿò äîáðå ñ êðèçàòà, à îïîçèöèÿòà å íà îáðàòíîòî ìíåíèå. Î÷åâèäíî å, ÷å Êîâèä-19 ñå ïðåâúðíà â ÷åðíà äóïêà çà ïîëèòè÷åñêèÿ ñáëúñúê, êàêúâòî íå ñå ñúñòîÿ è íà èçáîðèòå â ÑÀÙ. Âúïðîñúò ñåãà å äàëè ùå ïîãúëíå è áúëãàðñêèòå èçáîðè.
Äî êðàÿ íà ìàðò ñèãóðíî ùå ñå ãîâîðè ïîâå÷å çà âàêñèíèòå è òðÿáâà ëè äà ñå âàêñèíèðàìå, îòêîëêîòî çà ïðåäèçáîðíè ïîëèòè÷åñêè ðàçãîâîðè, ïîãúëíàòè îò ÷åðíàòà äóïêà Êîâèä. Ñîöèîëîãè÷åñêèòå ñîíäàæè ñúùî ñà ïëàõè è ñ ðåä óñëîâèÿ – àêî òîâà ñå ñëó÷è, àêî îíîâà íå ñòàíå.
Íî ñ àòàêàòà íà âèðóñà è ñìúðòòà íà ïðîòåñòà ïúçåëúò âñå ïàê ñå íàðåæäà è ñîíäàæèòå ñòàâàò ïî-ñìåëè. Õèòîâåòå â íà÷àëîòî íà íåäîâîëñòâîòî – Äåìîêðàòè÷íà Áúëãàðèÿ è "Èìà òàêúâ íàðîä“, âëèçàõà ñèãóðíî â ïàðëàìåíòà ïðåç þëè è àâãóñò. Êîãàòî ñå ðàçêðèõà, ÷å äåéñòâàò â ïúëåí ñèíõðîí ñ ÁÑÏ è Ðàäåâ, çàïî÷íàõà äà èçëèçàò îò Íàðîäíîòî ñúáðàíèå è ñåãà ñà ïðåä âðàòèòå ìó.
Â òàçè èñòåðè÷íà ñèòóàöèÿ íèêîé íÿìà äà ðàçáåðå êàê Áîðèñîâ îòíîâî ùå ñïå÷åëè - ìîæå áè òîçè ïúò ñàìî çà ïðåñòèæ. Íÿìà äà å ñúâñåì ÿñíî ïîðàäè êàêâà ïðè÷èíà, çàùî, çàðàäè êîãî è êàê. Êàòî â ÷åðíà äóïêà, ìàêàð ÷å è òàì èìà íÿêàêúâ ðåä.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 455
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/76 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (1)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 5 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Èçãîðÿ îùå åäíî çàâåäåíèå íà Êðàéáðåæíàòà àëåÿ âúâ Âàðíà
15:38 / 02.12.2020
Âèæòå ñîöèàëíàòà ìèíèñòúðêà êàòî áóëêà
12:04 / 02.12.2020
Ñíÿã è ñêðåæ ïðåâðúùàò óëèöèòå è áóëåâàðäèòå âúâ Âàðíà â êèøàâè ïúðçàëêè
08:41 / 02.12.2020
Ìúæ å ñ îïàñíîñò çà æèâîòà ñëåä èíöèäåíò íà ïåøåõîäíà ïúòåêà â Äîáðè÷
09:48 / 04.12.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS