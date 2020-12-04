Êîâèä å ÷åðíàòà äóïêà çà ïîëèòèêàòà è èçáîðèòå

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Àâòîð: Ëþáîìèð Ìèí÷åâ 14:35 / 04.12.2020Êîìåíòàðè (1)117
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Êàêâîòî è äà ñå ñëó÷è äíåñ, àêî íå å ñâúðçàíî ñ ïàíäåìèÿòà, íå ïðåäñòàâëÿâà èíòåðåñ çà ÷åòÿùàòà è ãëåäàùà ïóáëèêà. Íà ôóòáîëíèòå ìà÷îâå íÿìà çðèòåëè è äîðè òå ìèíàâàò íåçàáåëÿçàíî, îñâåí àêî íå ñòàâà äóìà êîëêî ôóòáîëèñòè ñà çàðàçåíè è äàëè ñðåùàòà íÿìà äà áúäå îòëîæåíà.

Ïîëèòè÷åñêèòå àíàëèçè ñúùî óâèñâàò âúâ âúçäóõà, òúé êàòî ïî ñúùîòî âðåìå èçëèçàò äàííèòå çà çàðàçåíè, ïî÷èíàëè è êàê ìåäèöèíñêèÿò ïåðñîíàë èçíåìîãâà. Ïîñëå ñëåäâàò êîìåíòàðèòå íà âèðóñîëîçè, èìóíîëîçè, åïèäåìèîëîçè, èíôåêöèîíèñòè è òàêà öÿë äåí. Ðàçáèðà ñå, òðÿáâà äà çíàåì è êàêâî ìèñëè Ìàíãúðîâ çà âèðóñà. Âñåêè äåí å åäíî è ñúùî è áåçêðàéíî ëåñíî çà ìåäèèòå, òúé êàòî òåìàòà å ÿñíà.

Â òàçè ñëîæíà è îáúðêàíà åïèäåìèîëîãè÷íàòà îáñòàíîâêà, íà ÷îâåê ìó å âñå åäíî êàêâî ñà êàçàëè â Ìàêåäîíèÿ çà "áúëãàðñêèòå ôàøèñòè“ è íèå çà Çîðàí Çàåâ. Äîðè ñëåä èíòåðâþòî íà Áîðèñîâ â ãåðìàíñêî èçäàíèå ïîñëåäâàõà àòàêè â ëè÷åí ïëàí çà íÿêàêâè "ñåêñóàëíè ñåíçàöèè“ â ïðåìèåðñêàòà ñïàëíÿ, à íå ñìèñëåí îòãîâîð íà êàçàíîòî îò íåãî.

Íÿìà è ïðîòåñò, çà êîéòî äà ñå õâàíàò ìåäèèòå è âñÿêà âå÷åð äà ãëåäàìå åäèí è ñúù ðåïîðòàæ çà åäè - êîé ñè äåí îò íàðîäíîòî íåäîâîëñòâî. È ïîëèòè÷åñêèòå èçâîäè ïðèêëþ÷èõà ñ ïðîòåñòà. Òîé áåøå óáèò íå ñàìî îò óìîðà è ëèïñà íà èäåè, íî è îò Êîâèä-19.

Òàêà ïîëèòè÷åñêàòà áèòêà èçãëåæäà ñúâñåì åëåìåíòàðíà – óïðàâëÿâàùèòå òâúðäÿò, ÷å ñå ñïðàâÿò äîáðå ñ êðèçàòà, à îïîçèöèÿòà å íà îáðàòíîòî ìíåíèå. Î÷åâèäíî å, ÷å Êîâèä-19 ñå ïðåâúðíà â ÷åðíà äóïêà çà ïîëèòè÷åñêèÿ ñáëúñúê, êàêúâòî íå ñå ñúñòîÿ è íà èçáîðèòå â ÑÀÙ. Âúïðîñúò ñåãà å äàëè ùå ïîãúëíå è áúëãàðñêèòå èçáîðè.

Äî êðàÿ íà ìàðò ñèãóðíî ùå ñå ãîâîðè ïîâå÷å çà âàêñèíèòå è òðÿáâà ëè äà ñå âàêñèíèðàìå, îòêîëêîòî çà ïðåäèçáîðíè ïîëèòè÷åñêè ðàçãîâîðè, ïîãúëíàòè îò ÷åðíàòà äóïêà Êîâèä. Ñîöèîëîãè÷åñêèòå ñîíäàæè ñúùî ñà ïëàõè è ñ ðåä óñëîâèÿ – àêî òîâà ñå ñëó÷è, àêî îíîâà íå ñòàíå.

Íî ñ àòàêàòà íà âèðóñà è ñìúðòòà íà ïðîòåñòà ïúçåëúò âñå ïàê ñå íàðåæäà è ñîíäàæèòå ñòàâàò ïî-ñìåëè. Õèòîâåòå â íà÷àëîòî íà íåäîâîëñòâîòî – Äåìîêðàòè÷íà Áúëãàðèÿ è "Èìà òàêúâ íàðîä“, âëèçàõà ñèãóðíî â ïàðëàìåíòà ïðåç þëè è àâãóñò. Êîãàòî ñå ðàçêðèõà, ÷å äåéñòâàò â ïúëåí ñèíõðîí ñ ÁÑÏ è Ðàäåâ, çàïî÷íàõà äà èçëèçàò îò Íàðîäíîòî ñúáðàíèå è ñåãà ñà ïðåä âðàòèòå ìó.

Â òàçè èñòåðè÷íà ñèòóàöèÿ íèêîé íÿìà äà ðàçáåðå êàê Áîðèñîâ îòíîâî ùå ñïå÷åëè - ìîæå áè òîçè ïúò ñàìî çà ïðåñòèæ. Íÿìà äà å ñúâñåì ÿñíî ïîðàäè êàêâà ïðè÷èíà, çàùî, çàðàäè êîãî è êàê. Êàòî â ÷åðíà äóïêà, ìàêàð ÷å è òàì èìà íÿêàêúâ ðåä.



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