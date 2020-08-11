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|Ìàðåøêè: Ãîòîâ ñúì íà ãðàæäàíñêî íåïîä÷èíåíèå, àêî áëîêàäèòå îñòàíàò
"95% îò áúëãàðèòå íå ïîäêðåïÿò áëîêèðàíåòî íà óëèöèòå, çàùîòî òàêà íå ïðå÷àò íà âëàñòòà, à íà îáèêíîâåíèòå õîðà", êàçà Ìàðåøêè.
"Ùå èç÷àêàìå îùå 1-2 ñåäìèöè è íèå ïðèìåðíî ùå áëîêèðàìå íÿêîÿ ìåäèÿ ñúñ ñúùèòå èñêàíèÿ – îñòàâêà íà âñè÷êè, êîèòî ñå ñåòèòå. Ïî ñúùàòà ëîãèêà ïî êîÿòî íÿêîè õîðà ñòîÿò íà "Îðëîâ ìîñò". Ìîæå äà áëîêèðàìå ïðèìåðíî è öåíòðàëàòà íà Õðèñòî Èâàíîâ ñ èñêàíå çà îñòàâêà íà ïðåçèäåíòà èëè íà ïðàâèòåëñòâîòî. Ðàçáèðàòå ëè êîëêî å àáñóðäíà ñèòóàöèÿòà?!", êîìåíòèðà îùå òîé.
Åäíî îò èñêàíèÿòà íà ïðîòåñòèðàùèòå ñà ïðåäñðî÷íè èçáîðè. Íà ôîíà íà ïðåäâàðèòåëíèòå ïðîãíîçèòå Ìàðåøêè çàãîâîðè çà òàðèôè íà ñîöèîëîãè÷åñêèòå àãåíöèè.
"Ìîãà äà ñè âäèãíà ïðîöåíòà â ñîöèîëîãè÷åñêèòå ïðîó÷âàíèÿ. Ìíîãî äîáðå ñå çíàå êîëêî å òàðèôàòà. Òîâà å ïóáëè÷íà òàéíà. Àç èìàì äîñòàòú÷íî ïàðè è ìîãà äà ñè ãî ïîçâîëÿ. Ìíîãî ñîöèîëîãè÷åñêè àãåíöèè ñà èäâàëè â îôèñà ìè ñ îôåðòè. ×óâàë ñúì îôåðòè è îò 40 000 ëâ. íà èçñëåäâàíå, ñòèãàëè ñìå è äî 10 000 ëâ.", îáÿâè Ìàðåøêè.
Òîé îáÿñíè, ÷å ñïîðåä ïðåäâàðèòåëíè äàííè îò èçñëåäâàíèÿ äîâåðèåòî êúì ïàðòèÿòà ìó å ñ åäíè ïðîöåíòè, à ñëåä îòêàç îò íåãîâà ñòðàíà äà ñè ïëàòè, öèôðèòå â îôèöèàëíèòå äàííè áèâàò çàíèæåíè. Ìàðåøêè îáà÷å âèíàãè îòêàçâàë, òúé êàòî íÿìà àìáèöèè çà âëàñòòà è å ãîòîâ âåäíàãà äà ïîäàäå îñòàâêà, çà äà ãëåäà äåöàòà è âíóöèòå ñè, ïèøå îùå "Íîâà ÒÂ".
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 56
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/10 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (11)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 34 ìèí.
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ïðåäè 1 ÷. è 22 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Áðóòàëåí îáèð âúâ âàðíåíñêè îôèñ, ïðåáèõà è çàêëþ÷èõà ñëóæèòåëêà
17:05 / 10.08.2020
Ïðîòåñò áëîêèðà ïúòÿ ìåæäó “Çëàòíè ïÿñúöè" è ñåëî Êðàíåâî
13:28 / 09.08.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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