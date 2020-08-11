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Ìàðåøêè: Ãîòîâ ñúì íà ãðàæäàíñêî íåïîä÷èíåíèå, àêî áëîêàäèòå îñòàíàò
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 21:20 / 11.08.2020Êîìåíòàðè (11)124
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Ëèäåðúò íà ÂÎËß Âåñåëèí Ìàðåøêè å ãîòîâ íà ãðàæäàíñêî íåïîä÷èíåíèå, àêî áëîêàäèòå íå áúäàò ïðåìàõíàòè. Òîé ñìÿòà, ÷å å àáñóðäíî äà ñå çàòâàðÿò ïúòèùà, çà äà ñå èñêà îñòàâêàòà íà ïðàâèòåëñòâîòî. Ìàðåøêè äàäå çàÿâêà, ÷å è òîé áèë ãîòîâ äà èíèöèèðà áëîêàäè, íî íå íà ïúòèùà. 

"95% îò áúëãàðèòå íå ïîäêðåïÿò áëîêèðàíåòî íà óëèöèòå, çàùîòî òàêà íå ïðå÷àò íà âëàñòòà, à íà îáèêíîâåíèòå õîðà", êàçà Ìàðåøêè.

"Ùå èç÷àêàìå îùå 1-2 ñåäìèöè è íèå ïðèìåðíî ùå áëîêèðàìå íÿêîÿ ìåäèÿ ñúñ ñúùèòå èñêàíèÿ – îñòàâêà íà âñè÷êè, êîèòî ñå ñåòèòå. Ïî ñúùàòà ëîãèêà ïî êîÿòî íÿêîè õîðà ñòîÿò íà "Îðëîâ ìîñò". Ìîæå äà áëîêèðàìå ïðèìåðíî è öåíòðàëàòà íà Õðèñòî Èâàíîâ ñ èñêàíå çà îñòàâêà íà ïðåçèäåíòà èëè íà ïðàâèòåëñòâîòî. Ðàçáèðàòå ëè êîëêî å àáñóðäíà ñèòóàöèÿòà?!", êîìåíòèðà îùå òîé.

Åäíî îò èñêàíèÿòà íà ïðîòåñòèðàùèòå ñà ïðåäñðî÷íè èçáîðè. Íà ôîíà íà ïðåäâàðèòåëíèòå ïðîãíîçèòå Ìàðåøêè çàãîâîðè çà òàðèôè íà ñîöèîëîãè÷åñêèòå àãåíöèè. 

"Ìîãà äà ñè âäèãíà ïðîöåíòà â ñîöèîëîãè÷åñêèòå ïðîó÷âàíèÿ. Ìíîãî äîáðå ñå çíàå êîëêî å òàðèôàòà. Òîâà å ïóáëè÷íà òàéíà. Àç èìàì äîñòàòú÷íî ïàðè è ìîãà äà ñè ãî ïîçâîëÿ. Ìíîãî ñîöèîëîãè÷åñêè àãåíöèè ñà èäâàëè â îôèñà ìè ñ îôåðòè. ×óâàë ñúì îôåðòè è îò 40 000 ëâ. íà èçñëåäâàíå, ñòèãàëè ñìå è äî 10 000 ëâ.", îáÿâè Ìàðåøêè.

Òîé îáÿñíè, ÷å ñïîðåä ïðåäâàðèòåëíè äàííè îò èçñëåäâàíèÿ äîâåðèåòî êúì ïàðòèÿòà ìó å ñ åäíè ïðîöåíòè, à ñëåä îòêàç îò íåãîâà ñòðàíà äà ñè ïëàòè, öèôðèòå â îôèöèàëíèòå äàííè áèâàò çàíèæåíè. Ìàðåøêè îáà÷å âèíàãè îòêàçâàë, òúé êàòî íÿìà àìáèöèè çà âëàñòòà è å ãîòîâ âåäíàãà äà ïîäàäå îñòàâêà, çà äà ãëåäà äåöàòà è âíóöèòå ñè, ïèøå îùå "Íîâà ÒÂ".



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 56
11.08.2020 Ãëîáèõà ñ 200 ëâ. ìúæ, ïñóâàë ïðîòåñòèðàùèòå âúâ Âàðíà
11.08.2020 Íàø èçäàòåë ïèøå äî "Ãàðäèúí": Òâúðäå áåçèíòåðåñíà ëè å Áúëãàðèÿ çà âàñ?
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13:28 / 09.08.2020
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