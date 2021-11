Официално: Hills of Rock и в София, два дни с Five Finger Death Punch, Ill Niño, Dubioza Kolektiv и Placebo

© Метъл машините Five Finger Death Punch, алтернативните рок икони Placebo, метъл кор ураганът Ill Niño и любимите на България босненски шампиони Dubioza Kolektiv ще свирят на 2 и 3 юли догодина на Hills of Rock - Sofia Edition в Парка на Летище София.



След две години принудително отлагане на най-големия рок фестивал в България Hills of Rock и несигурната и неспокойна пандемична обстановка и фенове, и артисти заслужават бонус издание и то ще се случи през 2022 г. в София.



Към основния фестивал Hills of Rock 2022 в Пловдив организаторите обявяват допълнително, двудневно събитие в столицата с участието на световни топ артисти на 2 и 3 юли.



Placebo са една от безусловните дефиниции за "алтернативен рок" за последните 20 г. Продадените албуми на знаменитата лондонска група са повече от 12 милиона по целия свят, всички седем от тях – в Топ 20 на брит класациите, а два – и с платинен статус. Още с дебюта си бандата, предвождана от артиста символ и вдъхновение на цяло поколение Brian Molko, прави рязък завой от популярния брит поп със своята двусмислена стилистика, колаборира си с иконите David Bowie, Robert Smith и Michael Stipe и не след дълго – оглавява световни фестивали като Rock am Ring.



Последният албум на Placebo се очаква през март 2022 с нетърпението на истинско меломанско събитие. Именно с него, осми в дискографията на Placebo и със заглавие Never Let Me Go, групата от Обединеното кралство гостува и в София в Парка на летище София на 2 юли.



Five Finger Death Punch, които направиха супер успешен концерт в София през 2020, също ще свирят на 3 юли.



5FDP са едно от най-разпознаваемите съвременни имена в музиката в световен мащаб, свирят като хедлайнери на големи фестивали и разпродават арени, където и да се появят. Популярността им расте стремглаво от дебюта им The Way of the Fist през 2007 г. Един от шестте им албума достига платинен статус, а други три - златен, което ги превръща в една от най-успешните хеви метъл банди в последните години. 5FDP имат над 3 милиарда гледания и са продали повече от 1 милион билета само между 2018 и 2020 г.



Последният им албум F8 е продуциран от Kevin Churko и не само дебютира директно на първо място в рок класациите в цял свят, но и в Топ 10 в мейнстрийм класации в САЩ, Австрия, Австралия, Канада, Финландия, Германия, Швеция, Швейцария, Великобритания и др. F8 включва хитовите Номер1 сингли "Inside Out", "A Little bit Off" и "Living The Dream", които българската публика ще има възможност да чуе на живо в София.



Dubioza Kolektiv - балкански рок, ска, дъб, реге, невъзможно е да опишеш стила на лудата шайка от Сараево с една дума. Сигурното е едно – България ги обича безусловно. Това показа и публиката на последната изява на живо на Dubioza Kolektiv това лято, когато босненци бяха хедлайнери на ARTE Feastival. Dubioza имат награда от MTV и пеят за мир, разбирателство, толерантност и критикуват бюрокрацията и политиката. Великолепната седморка се завръща в България, този път в София на 2 юли, а новината е, че са готови с нов сингъл и видео, които се очакват съвсем скоро.



Метъл кор ураганът и създател на латино метъл стила в музиката Ill Niño е четвъртата банда, потвърдила участието си и ще забие на 3 юли в Парка на Летище София. След известни турболенции в състава и съдебно дело за името на бандата Ill Niño се завръщат по-категорични и мелодични от всякога – с нов албум IllMortals и турне, което включва и България.



Билетите за Hills of Rock - Sofia Edition са на цени 100 лв. за един ден и 120 лв. и влизат в продажба от 19 ноември.



Фестивал "Hills of Rock - Sofia Edition" в столицата на 2-3 юли 2022 г. с участието на FIVE FINGER DEATH PUNCH, PLACEBO, DUBIOZA KOLEKTIV и ILL NINO. Малко след като публикувахме новина на нашия сайт, освен че тя събра хиляди прочитания и десетки харесвания и коментари за кратко време, се стигна дотам, че... споменатото изображение малко след това бе премахнато от страницата на латино метъл бандата в социалната мрежа.



Всичко това обаче има повече от добро продължение. Събитието е вече официално потвърдено от "Fest Team"! И така 20-ина дни преди фестивала в Пловдив със SABATON, MERCYFUL FATE и SLIPKNOT в София ще гледаме FIVE FINGER DEATH PUNCH, PLACEBO, ILL NINO и DUBIOZA KOLEKTIV, а вероятно и други изпълнители. Следва прес-информацията на организаторите:



Метъл машините FIVE FINGER DEATH PUNCH, алтернативните рок икони PLACEBO, метъл кор ураганът ILL NINO и любимите на България босненски ска шампиони DUBIOZA KOLEKTIV свирят на 2 и 3 юли 2022 на Hills Of Rock - Sofia Edition в Парка на летище София.



След две години принудително отлагане на най-големия рок фестивал в България Hills Of Rock и несигурната и неспокойна пандемична обстановка и фенове, и артисти заслужават бонус издание и то ще се случи през 2022 в София. Към основния фестивал Hills Of Rock 2022 в Пловдив, с благодарност за подкрепата и търпението на рок публиката, организаторите от Fest Team и КМД обявяват допълнително, двудневно събитие в столицата с участието на световни топ артисти на 2 и 3 юли.