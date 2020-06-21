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|Oãðîìíà äðàìà â ñåìåéñòâîòî íà Êðèñèÿ! Áàùà é áëúñíà è óáè ïåøåõîäåö, ïîñëå îïèòà äà áÿãà
ÏÒÏ-òî ôèãóðèðà â áþëåòèíà íà ÎÄÌÂÐ îò 8 þíè ò. ã., íî íèêîé íå íàïðàâèë âðúçêà ñ Ìàðèí Òîäîðîâ, òúé êàòî å íàïèñàíî, ÷å øîôüîðúò å îò ñåëî Áëèçíàöè â îáùèíà Àâðåí, êúäåòî â ìîìåíòà æèâåå òàòêîòî íà ìàëêàòà ïåâèöà, ïèøå "Ìîíèòîð".
Ìàðèí Òîäîðîâ ïúòóâàë ñ ÷åðåí "Ìåðöåäåñ" GL320 â ðàéîíà ìåæäó ñåëî Ñòðóéíî è ïúòåí âúçåë "Äèàìàíò" äî Áåëîêîïèòîâî. Êúì 18.15 ñïîðåä îôèöèàëíîòî ñúîáùåíèå íà ÌÂÐ âîäà÷úò íà êîëàòà ñúñ ñîôèéñêà ðåãèñòðàöèÿ íå ñúîáðàçèë ñêîðîñòòà ñè íà äâèæåíèå è óäàðèë ñòîÿùèÿ íà ïëàòíîòî 60-ãîäèøåí ïåøåõîäåö, êîéòî ñå íàìèðàë â àêòèâíàòà ïúòíà ëåíòà. Ìúæúò ïî÷èíàë íà ìÿñòî.
Ñïîðåä âúçñòàíîâêàòà íà ñúáèòèÿòà îò ôàòàëíèÿ ïîíåäåëíèê ïåøåõîäåöúò, êîéòî å îò êàîëèíîâñêîòî ñåëî Êëèìåíò, çàáåëÿçàë ñåäíàëè îò äðóãàòà ñòðàíà íà ïúòÿ õîðà, ïîìàõàë èì è òðúãíàë äà ïðåñè÷à, âúïðåêè ìèíàâàùèòå êîëè. Åäèí àâòîìîáèë óñïÿë äà ãî èçáåãíå, âòîðà êîëà ñëåä íåãî áèë "Ìåðöåäåñúò" íà áàùàòà íà Êðèñèÿ, êîéòî ãî óäàðèë.
Ñëåä ïðîèçøåñòâèåòî Òîäîðîâ ïðîäúëæèë. Èìàëî îáà÷å î÷åâèäöè, êîèòî ïîäàëè ñèãíàë, îò ÌÂÐ ñå ñâúðçàëè ñúñ ñîáñòâåíèêà íà ìåðöåäåñà è ìó îáÿñíèëè, ÷å òðÿáâà äà ñå âúðíå. Ìàðèí Òîäîðîâ îáúðíàë îáðàòíî íà ìåñòîïðîèçøåñòâèåòî. Ñïîðåä çàïîçíàòè ïúðâîíà÷àëíàòà ìó âåðñèÿ áèëà, ÷å ùåòèòå ïî àâòîìîáèëà ìó ñà îò óäàð ñ êîëàòà ïðåä íåãî. Àâòîìîáèëúò îáà÷å å óñòàíîâåí è ñòàíàëî ÿñíî, ÷å íÿìà íèêàêâî îòíîøåíèå êúì ÏÒÏ, à îñâåí òîâà íÿìà è ùåòè ïî êîëàòà.
Ìàðèí Òîäîðîâ å áèë òåñòâàí çà íàëè÷èå íà àëêîõîë, ïðîáàòà å áèëà îòðèöàòåëíà, à òîé ñàìèÿò å ïðàâîñïîñîáåí øîôüîð. Áèë å çàäúðæàí çà 24 ÷àñà â ïîëèöåéñêîòî óïðàâëåíèå â Øóìåí, êàòî å îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî ïî ñëó÷àÿ.
Êðèñèÿ Òîäîðîâà ñòàíà èçâåñòíà ñ ó÷àñòèåòî ñè â òåëåâèçèîíåí ïðîåêò íà Ñëàâè Òðèôîíîâ è áåøå îïðåäåëåíà äà ïðåäñòàâè Áúëãàðèÿ íà äâàíàäåñåòîòî èçäàíèå íà äåòñêèÿ ïåñåíåí êîíêóðñ "Åâðîâèçèÿ“ â Ìàëòà çàåäíî ñ ïèàíèñòèòå Õàñàí è Èáðàõèì Èãíàòîâè è ïåñåíòà "Ïëàíåòàòà íà äåöàòà“. Òðèòå äåöà ñå êëàñèðà íà ïî÷åòíîòî âòîðî ìÿñòî, çàïèñâàéêè íàé-äîáðîòî ïîñòèæåíèå íà Áúëãàðèÿ â èñòîðèÿòà íà êîíêóðñà äîñåãà.
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Áîðèñîâ ñ èçâúíðåäíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ: Óìîëÿâàì âñè÷êè áúëãàðè!
13:35 / 19.06.2020
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