Îòðîâíîòî òðèî: Ñïèðàìå ñ âå÷åðíèòå ïðîòåñòè

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Ïúðâàòà ïëàíèðàíà ïðîÿâà å òîçè ÷åòâúðòúê, êîãàòî å îòïðàâåí ïðèçèâ êúì ó÷àñòíèöèòå â ïðîòåñòèòå äà çàíåñàò ñòàðè îáóâêè íà ñâîè áëèçêè è ïðèÿòåëè, êîèòî ñà íàïóñíàëè ñòðàíàòà è äà ãè õâúðëÿò êúì âõîäà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.  

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