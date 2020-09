Русокоса манекенка стана част от партията на Слави

© Топ манекенката Венета Харизанова пристана на Слави Трифонов! Красавицата обяви, че започва работа в партията на Дългия "Има такъв народ".



Новината дойде от неин пост във фейсбук, с който анонсира новото предизвикателство. Засега не е ясно дали на дългокраката сърцеразбивачка ще бъде поверен отговорен пост във формацията на политика-шоумен, или ще има задачата по-скоро да краси сбирките на една от най-младите партии у нас.



Изкусителката следва връзки с обществеността в Университета на Вашингтон, после защитава магистратура по маркетинг и мениджмънт в УНСС. За капак говори 4 езика – английски, руски, испански и италиански.



Като най-голям успех отчита победата си в конкурса "Fashion tv Became a Star“ в Тел Авив, където побеждава конкуренция от 1800 жени от цял свят.



Сексапилната софиянка дебютира във филма на Долф Лундгрен – "Механикът“. Участва във филмите "Обиколката на Фландрия“ и "Box Office 3D“, където си партнира с Джина Лолобриджида, Ана Фалки и Ецио Греджо.



Отива в Ню Йорк и учи актьорско майсторство през 2008 г. в известното училище на Бродуей "Black Nexus“ и по-късно през 2010 г. завършва "New York film academy“ в Ню Йорк.



През 2013 г. работи в България като личен асистент на Робърт Де Ниро и Джон Траволта по време на филма "Killing Season“, а през 2015 г. се снима в "Passage to Hell“.



През 2011 г. печели националния Мисис България, а през 2012 г. става трета на престижния световен конкурс "Мисис Вселена 2012“ в Ростов на Дон.



Работила е като телевизионна водеща в БТВ, ТВ 7, Нова ТВ от 2012 до 2015 г.



Сега пък се гмурва в политиката с "Има такъв народ".