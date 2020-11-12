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Ñëàâè îòíîâî ñ îñòðè êîìåíòàðè êúì Áîðèñîâ. Êàêâî ãî ÿäîñà òîçè ïúò?
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 20:51 / 12.11.2020Êîìåíòàðè (2)20
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Ñëàâè Òðèôîíîâ íå ñïèðà ñ íàïàäêèòå ñðåùó Áîéêî Áîðèñîâ. Øîóìåíúò è êàíäèäàò-ïîëèòèê ñëåäè èçêúñî äåéíîñòòà íà Áîðèñîâ è íå ïðîïóñêà äà ãî êîìåíòèðà â ñîöèàëíàòà ìðåæà, âèäÿ Plovdiv24.bg. Âèæòå îò êàêâî ñå ïîäðàçíè Ñëàâè òîçè ïúò:

"Äíåñ ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò íà Áúëãàðèÿ Áîéêî Ìåòîäèåâ Áîðèñîâ, îáèêàëÿéêè ñ äæèïà ñè è âîçåéêè â íåãî çäðàâíèÿ ìèíèñòúð è øåôà íà "Ïèðîãîâ", è äîêàòî ñå ñíèìàøå, çà äà ïðîñëàâÿ âåëèêîòî ñè óïðàâëåíèå, êàçà ñëåäíèòå äóìè, öèòèðàì: "Ðàáîòàòà íîñè ñâîáîäà…“

Êîãàòî ãè ÷óõ ñå âöåïåíèõ è èçïàäíàõ â ñúñòîÿíèåòî, íàðå÷åíî èñòèíñêè ñòóïîð. ×å ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò å íåãðàìîòåí, ÷å íå å ÷åë êíèãè, ÷å íå çíàå åçèöè è èìà íèñêà îáùà êóëòóðà (êàêòî è òúïî ÷óâñòâî çà õóìîð) - òîâà å ÿñíî. Âèäèìî å çà âñè÷êè.

Íî äà íå çíàå Áîéêî Ìåòîäèåâ Áîðèñîâ êàêâî å òîâà èçðå÷åíèå è îòêúäå èäâà, òî å àáñóðäíî. Çàùîòî ñïîðåä ìåí òîé å íàïðàâèë íåâîëíà ãðåøêà, çàùîòî àêî íå å òàêàâà ãðåøêà - òîâà å áåçóìíî.

Ñåãà ùå ìó êàæà êúäå ñáúðêà ÷óäîâèùíî äíåñ.

Áîéêî, èçðå÷åíèåòî "Ðàáîòàòà íîñè ñâîáîäà" íà ëþáèìèÿ òè íåìñêè çâó÷è òàêà: "Àðáàéò ìàõò ôðàé“.

È çíàåø ëè, Áîéêî, êúäå ñå íàìèðà òîâà èçðå÷åíèå? À? Èìàø ëè ïðåäñòàâà? Íàìèðà ñå íà âðàòàòà íà íàé-ñòðàøíîòî òâîðåíèå íà ÷îâå÷åñòâîòî - êîíöëàãåðà Àóøâèö. Êàêòî è íà âðàòèòå íà ìíîãî äðóãè íàöèñòêè êîíöåíòðàöèîííè ëàãåðè è çàòâîðè.

Òîâà ÷å íå çíàåø íåìñêè íå òå îïðàâäàâà, çàùîòî èçðàçúò å ïîïóëÿðåí è íà áúëãàðñêè - çà òåçè, êîèòî çíàÿò ïîíå ìàëêî èñòîðèÿ. Çíàåø ëè êàêâî, Áîéêî, õðóìâà ìè íåùî. Îáàäè ñå íà òâîÿòà ïðèÿòåëêà - êàíöëåðà Àíãåëà Ìåðêåë è é êàæè íà ëþáèìèÿ òè íåìñêè: "Àðáàéò ìàõò ôðàé“ è ÷àêàé äà âèäèø ðåçóëòàòà.

Òÿ å îò Èçòî÷íà Ãåðìàíèÿ. Â ìîìåíòà å êàíöëåð íà Ôåäåðàëíà Ðåïóáëèêà Ãåðìàíèÿ è êàòî ÷óå òîâà èçðå÷åíèå, ïúðâîòî, êîåòî ùå ñè ïîìèñëè å àêî ìîæå äà òè ìàõíå ãëàâàòà.

Ñåãà ñè ïðåäñòàâè êàêâî ñè ìèñëè âñåêè áúëãàðèí, êîéòî ïîíå ìàëêî ïîçíàâà èñòîðèÿòà."



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Ñúäúò âúâ Âàðíà ïóñíà ïîä äîìàøåí àðåñò Äèí÷åð, îáâèíåí çà óáèéñòâî â Äîáðè÷
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Âúâåæäàò "÷åðâåí êîðèäîð" çà ïðåãëåä íà áîëíè ñúñ ñèìïòîìè íà êîðîíàâèðóñ â ÄÊÖ-òàòà íà Âàðíà
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13:52 / 11.11.2020
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