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|Ñëàâè îòíîâî ñ îñòðè êîìåíòàðè êúì Áîðèñîâ. Êàêâî ãî ÿäîñà òîçè ïúò?
"Äíåñ ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò íà Áúëãàðèÿ Áîéêî Ìåòîäèåâ Áîðèñîâ, îáèêàëÿéêè ñ äæèïà ñè è âîçåéêè â íåãî çäðàâíèÿ ìèíèñòúð è øåôà íà "Ïèðîãîâ", è äîêàòî ñå ñíèìàøå, çà äà ïðîñëàâÿ âåëèêîòî ñè óïðàâëåíèå, êàçà ñëåäíèòå äóìè, öèòèðàì: "Ðàáîòàòà íîñè ñâîáîäà…“
Êîãàòî ãè ÷óõ ñå âöåïåíèõ è èçïàäíàõ â ñúñòîÿíèåòî, íàðå÷åíî èñòèíñêè ñòóïîð. ×å ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò å íåãðàìîòåí, ÷å íå å ÷åë êíèãè, ÷å íå çíàå åçèöè è èìà íèñêà îáùà êóëòóðà (êàêòî è òúïî ÷óâñòâî çà õóìîð) - òîâà å ÿñíî. Âèäèìî å çà âñè÷êè.
Íî äà íå çíàå Áîéêî Ìåòîäèåâ Áîðèñîâ êàêâî å òîâà èçðå÷åíèå è îòêúäå èäâà, òî å àáñóðäíî. Çàùîòî ñïîðåä ìåí òîé å íàïðàâèë íåâîëíà ãðåøêà, çàùîòî àêî íå å òàêàâà ãðåøêà - òîâà å áåçóìíî.
Ñåãà ùå ìó êàæà êúäå ñáúðêà ÷óäîâèùíî äíåñ.
Áîéêî, èçðå÷åíèåòî "Ðàáîòàòà íîñè ñâîáîäà" íà ëþáèìèÿ òè íåìñêè çâó÷è òàêà: "Àðáàéò ìàõò ôðàé“.
È çíàåø ëè, Áîéêî, êúäå ñå íàìèðà òîâà èçðå÷åíèå? À? Èìàø ëè ïðåäñòàâà? Íàìèðà ñå íà âðàòàòà íà íàé-ñòðàøíîòî òâîðåíèå íà ÷îâå÷åñòâîòî - êîíöëàãåðà Àóøâèö. Êàêòî è íà âðàòèòå íà ìíîãî äðóãè íàöèñòêè êîíöåíòðàöèîííè ëàãåðè è çàòâîðè.
Òîâà ÷å íå çíàåø íåìñêè íå òå îïðàâäàâà, çàùîòî èçðàçúò å ïîïóëÿðåí è íà áúëãàðñêè - çà òåçè, êîèòî çíàÿò ïîíå ìàëêî èñòîðèÿ. Çíàåø ëè êàêâî, Áîéêî, õðóìâà ìè íåùî. Îáàäè ñå íà òâîÿòà ïðèÿòåëêà - êàíöëåðà Àíãåëà Ìåðêåë è é êàæè íà ëþáèìèÿ òè íåìñêè: "Àðáàéò ìàõò ôðàé“ è ÷àêàé äà âèäèø ðåçóëòàòà.
Òÿ å îò Èçòî÷íà Ãåðìàíèÿ. Â ìîìåíòà å êàíöëåð íà Ôåäåðàëíà Ðåïóáëèêà Ãåðìàíèÿ è êàòî ÷óå òîâà èçðå÷åíèå, ïúðâîòî, êîåòî ùå ñè ïîìèñëè å àêî ìîæå äà òè ìàõíå ãëàâàòà.
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