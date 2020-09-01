Ñëàâè óâîëíè îò ïàðòèÿòà ñè Ðîñèöà Êèðîâà, çàñíåòà â äæèï ñ Áîéêî Áîðèñîâ

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"È äîêîëêîòî ïîçíàâàì ïðàâèëàòà, òîâà ùå ïîñëåäâà çà âñåêè, êîéòî íàðóøàâà ìîðàëà è óñòàâà", êîìåíòèðà îùå Ñëàâè Òðèôîíîâ.



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