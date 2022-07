"Слипнот" с унищожителен концерт на "Хилс оф рок" в Пловдив

© Носителите на "Грами" "Слипнот" направиха уникално шоу на "Хилс оф рок". Те бяха хедлайнери на първия ден от рок фестивала в Пловдив. Над 10 000 хиляди души от цялата страна и чужбина куфяха на песните на легендарната банда.



Рокаджии споделят в социалните мрежи, че е било уникално преживяване. Други пък твърдят, че на никой друг концерт от изданията на фестивала досега не е имало такъв мощно пого.



КОри Тейлър и компания изпълниха най-обичаните си рок парчета - All Out Life, Before I Forget, Unsainted, Wait and bleed и др. "Snuff" обаче липсваше.



Американската е за първи път в България, а концертът е част от европейското им турне. Те трябваше да са хедлайнери на изданието през 2020 г., но заради пандемията от коронавирус на два пъти "Хилс оф рок" бe oтлаган.



"Слипнот" е сред най-популярните хеви метъл групи в света, която се формира през 1995 г. в американския щат Айова. Музикантите са известни с появата си на сцената със зловещи маски и костюми. Те твърдят, че са се вдъхновили за този си имидж от KISS. Членовете на бандата нямат имена и са известни само с номера.