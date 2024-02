ТОП 5 новини в тазседмичната класация на Або

© СВОБОДА ЗА ПРАСКОВАТА – АВСТРАЛИЯ



Тълпи от протестиращи по прашки разголиха дупетата си на австралийския Голд Коуст, като показаха, че се противопоставят на призивите за забрана на този тип долнище.



Според съобщенията в австралийските медии демонстрацията, наречена "Свобода за прасковата“, започна на плажа Kurrawa в 6 часа сутринта местно време в петък (22:00 часа в четвъртък българско време).



Десетки местни облякоха най-оскъдните си бански костюми, докато се бореха за правото си да носят каквото си искат на плажа.



Те се събраха срещу забележки, направени от Иън Грейс, бивш носител на наградата "Доброволец на годината“ в Голд Коуст, който каза, че жените и момичетата, които носят подобни оскъдни бански костюми, "се обезценяват“.



Мистър Грейс за първи път изрази притесненията си по-рано този месец в писмо до Том Тейт, кмет на Голд Коуст. В писмото си той твърди, че е бил разсеян от жени, носещи триъгълни бикини на плажа, съобщава австралийският новинарски сайт news.com.au.



В писмото пише следното: "По-конкретно една млада дама вървеше по пешеходната пътека на главния път, имаше миниатюрен бански и беше възможно най-близко до гола. Личеше си, че гледа хората почти предизвикателно, докато се приближаваха, сякаш искаше да ги накара да направят коментар. Тук има нещо много грешно. Въпреки че всеки мъж би се насладил на тази гледка, аз вярвам, че жените много се унижават и обезценяват, представяйки се като сексуални обекти, след което съдят мъжете, които ги виждат по този начин.“



Ребека Паск, собственик на компанията за бански костюми Barr Body Swim, каза пред австралийския сутрешен блок Today: "Мисля, че темата е много по-широка. Трябва да ги научим децата и нашите млади момичета в обществото какво е подходящо и какво не, но това започва от дома. Забраната за бикини никога няма да постигне желания резултат. Никога. Не и на Голд Коуст.“



ФЕЯТА НА ЗЪБЧЕТАТА – САЩ



Някои деца получават банкноти от 100 долара и дизайнерски бижута под възглавниците си, тъй като феята на зъбките е станала по-щедра в световен мащаб.



Според проучване на Delta Dental средната стойност за подаръци от феята на зъбките в САЩ се е повишила от под 2 долара през 2001 г. до над 6 долара през 2023 г., но някои родители разкриха пред The Wall Street Journal, че дават още по-екстравагантни подаръци на децата си .



Марк Бюрен, бивш зъболекар, който управлява уебсайта AsktheDentist.com, каза, че някои деца получават "пари, видео игра, понякога и iPhone“, за което той обвинява състезаващите се помежду си родители.



Чидера Ниг, жител на Обединеното кралство, подарила на дъщеря си £60, писмо, сребърно колие от феи и гривна Louis Vuitton.



Съпругът на мисис Ниг купил дизайнерското бижу, когато дъщеря им се родила, и това им се сторило като подходящ момент да ѝ го подарят.



"Това беше първият ѝ млечен зъб, който тя изгуби, и процесът беше некомфортен за нея, така че решихме да ѝ дадем допълнително изживяване от феята на зъбките“, каза мисис Ниг пред американското издание. Тя продължи:



"Детството минава светкавично бързо и ние вярваме, че трябва да ценим всеки момент, да празнуваме важните събития и да създаваме дълготрайни спомени.“



Мис Еванс, американка, пък каза на децата си, че феята на зъбките обикновено не прави така и че планира да продължи да им дава пари и занапред.



Но не само феята на зъбките е засегната от този вид инфлация – родителите празнуват и по-незначителни моменти по този начин.



Според глобално изследване на The Wall Street Journal между септември 2021 г. и август 2023 г. търсенията в Pinterest за "идеи за награди за приучване към гърне“ са нараснали двойно, с 90% са се увеличили търсенията за "идеи за училищни партита в края на годината“, а с 40% – за "моето парти за първите зъби“.



РЕКОРД НА "ГИНЕС“ – ФРАНЦИЯ



Човек беше награден със Световния рекорд на Гинес за най-високата структура от кибритени клечки – след като първоначално кандидатурата му беше отхвърлено.



Французинът Ришар Плод построи модел на Айфеловата кула, използвайки над 700 000 кибритени клечки, но каза, че са го отхвърлили, тъй като конструкцията трябвало да бъде изградена от кибритени клечки, които са достъпни на пазара и нямат запалими червени върхове - и не трябвало "да се режат, разглобяват или деформират до неузнаваемост“ – т.е. да остане ясно, че са именно кибритени клечки.



Мосю Плод каза пред френската медия TFI, че е започнал да строи кулата с кибрит, купен в търговската мрежа, но му писнало да отрязва червените им върхове един по един, така че в крайна сметка се свързал с основния френски производител, за да достави дървените пръчки в кутии от по 15 кг.



Той твърди, че не знаел, че това ще го дисквалифицира.



47-годишният Плод каза, че е прекарал осем години и 4200 часа, за да сглоби 706 900 кибритени клечки и да построи най-високата структура в света, направена от кибритени клечки. Тя е висока 7,19 м.



След като завърши своето произведение на 27 декември, мосю Плод каза, че е подал молба до Световните рекорди на Гинес, която била отхвърлена, без дори да бъде разгледана.



В остра публикация в социалните медии мосю Плод каза, че решението е "голямо разочарование“ и разкри причините от "Гинес“ да отхвърлят творението му.



Но сега, след като преразгледаха случая му, Световните рекорди на Гинес признаха, че са били твърде строги в прилагането на своите правила.



Марк Маккинли, директор на Central Records Services, каза пред Sky News: "Ние се гордеем с това, че сме възможно най-задълбочени, когато преглеждаме доказателствата, защото нашите правила и изисквания за доказателства изравняват условията за всички, навсякъде, които искат да направят опит за рекорд. Въпреки това, след като научихме повече за техниките, използвани от общността на моделите на кибритени клечки, и след втори преглед на това постижение във връзка с подобни рекорди, които сме присъдили, изглежда, че в този случай сме били твърде строги в прилагането на нашите правила. Затова с удоволствие награждавеме Ришар с титлата "Световен рекорд на Гинес“. Освен това коригирахме някои несъответствия в нашите правила, които сега позволяват кибритените клечки да се режат и оформят, както моделистът намери за добре. Съжаляваме за неудобството, което причиниха последните 24 часа на този празник за Ришар. Надявам се, че той ще приеме нашите закъснели поздравления от името на всички в GWR за неговата наистина впечатляваща структура – и новия му рекорд."



Мосю Плод каза пред "Ройтерс“, че изпитанието е било "емоционално влакче на ужасите“, но той никога не е губил надежда.



"В продължение на осем години бях напълно сигурен, че изграждам най-високата конструкция от кибритени клечки“, каза той.



КАСТАНЕТИТЕ НА ЧЪРЧИЛ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



Златни изкуствени зъби, които сър Уинстън Чърчил е носел по време на знаменитата си реч "Ще се бием с тях по плажовете“, както и по време на други известни обръщения, бяха купени на търг за £18 000.



Комплектът от шест горни зъба е изработен специално, за да запази прочутия естествен говорен дефект (фъфлене) на британския министър-председател от времето на войната.



Зъбните протези са били толкова важни за него, че винаги носел по два комплекта със себе си.



Аукционната компания Cotswold, която се е занимава с продажбата, каза, че зъбите са били купени за £18 000, повече от два пъти над ориентировъчната цена от £8 000.



Чърчил, който ръководи Великобритания през Втората световна война, след като заменя Невил Чембърлейн като министър-председател през 1940 г., страдал от проблеми със зъбите през по-голямата част от живота си и загубил няколко зъба още преди да навърши 30 години.



Смята се, че за него са били направени четири комплекта зъби, като поне един е бил погребан с него, каза Guardian.



Продаденият на търг комплект е изработен в началото на войната, когато той е бил на 65 години.



Директорът на аукционната къща Лиз Пуул каза, че зъбите са "сред най-необичайните предмети“, които някога са продавали.



"Бяхме абсолютно възхитени от международния интерес към продажбата на изкуствените зъби на Чърчил и други сувенири. Получихме телефонни оферти от колекционери в Съединените щати и Обединеното кралство“, каза тя.



"Историята предизвика глобален медиен интерес и беше включена в праймтайм новините в Канада, САЩ и Полша.



"Купувачът грабна уникална част от историята на страната ни.“ – каза Лиз Пуул.



Друг артефакт беше микрофонът, за който се предполага, че е използван от Чърчил на V Day, за да обяви края на Втората световна война. Той беше продаден за £11 500.



От тази година изображението на Чърчил е на възпоменателни монети от £2 в чест на 150-годишнината от рождението му – един от петте нови дизайна, които ще се появят на монетите на Обединеното кралство през 2024 г.



ИЗБЯГАЛ МАКАК – ШОТЛАНДИЯ



Японският макак Хоншу (с прякор Kingussie Kong) избяга от заграждението си в неделя. Смята се, че той може да е бил хванат в четвъртък, след като е бил изкушен от пудинг, оставен за птиците през нощта.



Нахалната маймуна, която прекара пет дни в бягство из шотландските планини, се възстановява добре, след като беше заловена и върната в парк за диви животни.



Хоншу избяга от заграждението си в Highland Wildlife Park близо до Kingussie в неделя сутринта.



Започна голяма операция по издирване и в четвъртък в крайна сметка той беше уцелен със стрела с успокоително, след като беше забелязан да яде от хранилка за птици в градина на по-малко от две мили от парка.



Стефани Бъниан, която алармира властите, след като видя Хоншу да похапва в градината ѝ, каза пред The Guardian, че освен фъстъци в хранилките си, тя също е оставила малко йоркширски пудинг - който бил изчезнал на сутринта.



В актуализация от петък Кралското зоологическо дружество на Шотландия - което управлява парка - каза, че Хоншу не изглежда да е загубил никакво тегло и изглежда е "ял доста фъстъци“ по време на престоя си в дивата природа.



След като беше заловена, маймуната беше върната в парка и прегледана от експерти. Сега постепенно ще бъде въведена обратно в групата си.



Дейвид Фийлд, главен изпълнителен директор на Кралското зоологическо дружество, каза: "Хоншу е внимателно наблюдаван от нашите ветеринари и гледачи и се справя наистина добре. Изглежда не е загубил никакво тегло и очевидно е консумирал доста фъстъци през последните пет дни. Искаме да благодарим на местната общност за тяхното търпение и сътрудничество през изминалата седмица, както и на нашия невероятен персонал в парка за техния професионализъм, търпение и усърдие.“



След като избяга през уикенда, Хоншу беше видян да седи на градинска ограда и да взема ядки от хранилка за птици в близкото село Кинкрейг.



Карл Нагъл, който пръв забеляза маймуната тогава, каза пред Sky News, че животното е изчезнало в гората, преди да се появят гледачите.



Местните жители бяха призовани да скрият външните кошчета за хранителни отпадъци и хранилките за птици, за да насърчат маймуната да се прибере у дома.



В търсенето е използван дрон и експертите успяха да проследят Хоншу в продължение на 45 минути във вторник с помощта на устройството, но тогава не успяха да го приберат.



Според Кралскоро зоологическо дружество японският макак, известен още като снежната маймуна, е приматът, който живее най на север, като се изключи човека.