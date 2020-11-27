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|Òîâà ñà ñèìïòîìèòå, ïðè êîèòî äæèïèòàòà ùå èçäàâàò íàïðàâëåíèÿ çà PCR-òåñò
Ïðîìåíèòå áÿõà îáíàðîäâàíè â "Äúðæàâåí âåñòíèê" è âëèçàò â ñèëà ñúñ çàäíà äàòà - îò 1 íîåìâðè. Íàïðàâëåíèåòî ùå ìîæå äà áúäå èçäàâàíî è åëåêòðîííî.
Ïðè êàêâè óñëîâèÿ ëè÷íèòå ëåêàðè ùå èçäàâàò íàïðàâëåíèÿ çà PCR òåñòîâå?
Ïàöèåíòúò òðÿáâà äà èìà ïîíå äâà îò ñëåäíèòå ñèìïòîìè:
- íîâîïîÿâèëà ñå òåìïåðàòóðà; íîâîïîÿâèëà ñå êàøëèöà, ïðåäèìíî ñóõà;
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- êèñëîðîäíî íàñèùàíå, ïî-ìàëêî îò 92% èëè ïî-ìàëêî îò 88% (àêî ïàöèåíòúò å ñ ÕÎÁÁ) ïðè ïðîâåäåíà ïóëñîêñèìåòðèÿ, àêî èìà òàêàâà âúçìîæíîñò.
Íÿìà äà ñå èçäàâàò íàïðàâëåíèÿ çà áåçïëàòåí PCR íà ïàöèåíòè â áîëíèöè èëè íàñî÷åíè çà õîñïèòàëèçèðàíå çàðàäè âëîøåíî èëè òåæêî îáùî ñúñòîÿíèå. Íÿìà äà ñå èçäàâàò è çà êîíòðîëíè, ñêðèíèíãîâè èçñëåäâàíèÿ èëè íà êîíòàêòíè áåçñèìïòîìíè ëèöà. Íàïðàâëåíèå íÿìà äà ñå èçäàâà è íà õîðà, êîèòî âå÷å ñà íàïðàâèëè áúðç àíòèãåíåí òåñò è çàáîëÿâàíåòî å óñòàíîâåíî.
Ëè÷íèòå ëåêàðè ùå ìîãàò äà èçäàâàò íàïðàâëåíèåòî íà õàðòèÿ èëè åëåêòðîííî, à ëèìèòè çà áðîÿ íÿìà äà èìà.
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Îãðîìíî ðàçî÷àðîâàíèå âúâ "Ôåðìàòà" îñòàâè Äàÿíà ñúêðóøåíà
09:33 / 26.11.2020
Îòíîâî åêøúí íà ïúòÿ Âàðíà-Äîáðè÷, ïàê èìà áèò
12:10 / 26.11.2020
Îôèöèàëíî: Ïðèåõà íîâèòå ìåðêè, íÿêîè îáà÷å îòïàäíàõà!
09:43 / 25.11.2020
Ðàáîòåùèòå âúâ âàðíåíñêèòå çàâåäåíèÿ ãîòâÿò ïðîòåñò
10:16 / 26.11.2020
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