Варненката Виктория се включва в процеса по създаване на песни за Евровизия

© Автори на музика, текст и музикални продуценти от 5 държави работят от 10 дни в Приморско по създаването на потенциални песни за Евровизия. Морският град е домакин на международния лагер “Primorsko Creative Camp 2021". Освен представители на музикалния бизнес, събитието събира на едно място и професионалисти в областта на киното, телевизията, танцовото изкуство и комуникациите от България и Европа.



Креативният лагер беше открит с два големи концерта в морския град - на откритата сцена до Община Приморско и на лятната сцена на Forest Beach Resort. Българският представител на Евровизия 2020 и 2021 Виктория беше домакин и на двете събития , където изпя не само хитовете си от Евровизия “Tears Getting Sober" и “Growing Up is Getting Old", но и песни от първия си албум “A Little Dramatic".



Виктория също ще се включи в процеса по създаване на песни за Евровизия, но за други артисти, които можем да видим на сцената на конкурса в бъдеще. Талантливата българка, която освен певица е още и автор на музика и текст, ще работи с екипи от Нидерландия и Великобритания. Събитието ще продължи до 22 август.



Международният креативен лагер “Primorsko Creative Camp 2021" се организира от музикалната компания Ligna Studios и от ентъртейнмънт консултантската компания Entiendo. Събитието се провежда с подкрепата на Община Приморско и хотел Forest Beach Resort.