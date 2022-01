Вижте казината рекордьори в света, предстaвени от Alphawin

© Знаете ли, че по света съществуват определен тип казина, които по някаква причина са доста по-странни и необичайни от стандартните зали за залози.



Ако търсите списък с най-големите, най-скъпите и най-високите казина от цял свят, тези казина не са вашите обикновени хазартни зали, всяко от тях е рекордьор, но всяко по различни причини.



Най-голямото казино за речна лодка в света



Притежаван от Caesars, той може да побере над 5000 души и има игрално пространство от 8 640 метра. Въпреки че има много други речни казина, това е най-голямото и то от доста дълго време.



Най-голямото казино в света



Макар че е моделирано въз основата на по-малко казино (The Venetian), това казино разположено в Лас Вегас, САЩ, наречено Venetian Macao, е най-голямото в света и разполага с над 10 500 000 квадратни метра игрално пространство и е най-голямото на света.



Най-малкото казино в света



Може да има само 6 игрални маси и шепа слот машини, но все още е класифицирано като казино, макар да е най-малкото в света. Разположено е в окръг Норт, Сан Диего, САЩ и се радва на страхотен успех. Казиното все пак има своите верни фенове и не бива да подценявате потенциала му за игра и печалба.



Най-високото казино в света



Дори още не без да е завършен, но The Drew, открит в Лас Вегас, САЩ, се счита за най-високата сграда в света, класифицирана като казино комплекс. Комплексът все още е смятан за най-високият дори и сега, просто не се използва в момента поради незавършени строителни работи.



Най-старото казино в света



Лас Вегас беше просто пясъчна дюна, когато Casino di Venezia е построено за първи път и се класира като казино. За първи път е класифициран като еднопосочен през 1638 година, което го прави на почти 400 години.



Най-ексклузивното казино в света



Няма реално "членство“, за да се присъедините към The Kurhaus of Baden-Baden Casino в Германия, защото те ви канят и ако го направят и решите да се присъедините, по-добре да имате повече пари от повечето банки, защото най-ниският залог тук е 500 евро. Все пак това се смята за най-ексклузивното казино на света и до днес.



Най-скъпото казино в света



Нарича се CityCenter в Лас Вегас и струваше главозамайващите 9 милиарда долара, а беше построено ще през 2009 година. Там се намира иай-голямата маса за блекджек в света и до сега. Затова, ако имате проблеми с виждането на картите, може да искате да играете блекджек в Viejas Casino & Resort в Алпайн, Калифорния, САЩ. Веднъж годишно те провеждат специално събитие, в което играят най-голямата в света игра Блекджек с това, което могат да се нарекат най-големите в света карти за игра и казино чипове.



Най-много слот игри



Ако харесвате слот игри, може да искате да посетите WinStar World Casino and Resort в Оклахома, САЩ, защото в него има над 7400 слот машини.



Въпреки че има над 500 игри на маса, разположени в Aria Resort and Casino, този брой се състои от почти всяка игра на маса, която можете да посочите. Блекджек, бакара, Pai Gow, Pai Gow Poker, покер с три карти, Ultimate Texas Hold'em, Crazy 4 Poker и Big 6, за да назовем само някои от тях. Ако харесвате игрите си на маса, тук има по нещо за почти всеки.



Много от тези популярни слотове и игри на маса ще откриете и в