Заекът от "Маскираният певец" избяга от шоуто, ето обаче кой се крие зад маската

Миналата събота-на 16.10 един срещу друг се изправиха Носорогът, Букетът, Госпожицата, Гъбарко, Порцеланът и Прилепът и отпадна Порцеланът-Дара Екимова. Тази събота отново гледахме Госпожицата за втори път заедно със Самураят, Малинката, Перлата и Камъкът, но от Заекът няма следа. Това се случва за първи път в историята на предаването и нарушава регламентът, пише "Хотнюз".



Дали Мария е болна или е на меден месец, не се знае, но пък ви припомняме, че в неделя тя и съпругът й Ивайло Цветков бяха гости на Лора Крумова. В последния епизод се наложи заради отсъствието й да гостуват две маски от предишен сезон - Маги Джанаварова и Митко Кърнев.



Малинката пък стана петата маска, която падна в третия сезон на "Маскираният певец“. Панелът отново отбеляза попадение, когато под атрактивния костюм се оказа талантливата изпълнителка Lady B. Звездните детективи безпогрешно разпознаха тайнствената улика, която певицата донесе на сцената на мистериозното шоу.



"Нe трябваше да нося тези пусти плитки. Слухът на Aзис е трепач, не можах да го излъжа. Искам да благодаря на Маги, Кремена и целия екип, който се грижеше за нас. Благодарна съм, че оценихте таланта ми и ме поканихте в предаването“, разказа развълнувано Lady B. Елитният Панел я поздрави за избора на песни, след като днес бе избрала да изпълни "I’m So Exited" на The Pointer Sisters, достигнала 30-о място в класацията US Billboard Hot 100 през 1982 година.