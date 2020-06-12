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|Çàâåäåíèå â Áóðãàñ: Êàôå âúòðå - 2 ëåâà, íà ïëàæà - 8!
Ñåâåðíèÿò ïëàæ â Áóðãàñ áåøå ñðåä ïúðâèòå, êîèòî îáÿâè ïðåä Ìèíèñòåðñòâîòî íà òóðèçìà, ÷å ùå äàâà ñâîèòå ÷àäúðè è øåçëîíãè áåçïëàòíî. Ïðîëåò Äèìèòðîâà îáà÷å îòèâà íà ïëàæ ñ ïðèÿòåëêè, ïðåä åäíî îò çàâåäåíèÿòà íà èâèöàòà, ñëåä êîåòî å áèëà òàêñóâàíà çà øåçëîíã è ÷àäúð.
Ïðîëåò Äèìèòðîâà: "Åäíî ìîì÷å äîéäå, êîåòî å ÿâíî ïåðñîíàë íà çàâåäåíèåòî è íè êàçà, ÷å òðÿáâà äà ñè ïëàòèì øåçëîíãà è ÷àäúðà. Äâà øåçëîíãà ïëþñ ÷àäúðà. Íèå îáÿñíèõìå, ÷å íå èñêàìå äà ïîëçâàìå øåçëîíãèòå, à ñàìî ÷àäúðà è òîé íè îáÿñíè, ÷å "Íÿìà êàê, òî å êîìïëåêò".
Òàêà íà æåíèòå èì å áèëà âçåòà ñóìàòà îò 8 ëåâà, êîÿòî â êàñîâèÿ áîí ôèãóðèðàëà êàòî êàôå. Âúòðå â çàâåäåíèåòî öåíàòà íà êàôåòî å 2 ëåâà. Íà ïëàæà îáà÷å, àêî ñå ïîëçâà ÷àäúð è øåçëîíã, êàôåòî å 8 ëåâà.
ÁÍÒ: "Àêî èçïèÿ åäíî êàôå òóê è åäíî êàôå îòâúí, öåíàòà å ðàçëè÷íà?"
Êèðèë Ïàíàéîòîâ, óïðàâèòåë íà çàâåäåíèåòî: "Çà òàì äà, òóê å ðàçëè÷íà öåíàòà. Íå ñå òàêñóâà ïðèìåðíî øåçëîíã èëè ÷àäúð, à ïðîñòî êàôå, êîåòî ñå ïîëàãà êúì çàâåäåíèåòî".
Ñòîïàíèòå íà ïëàæà èçâúðøèõà ïðîâåðêà è óñòàíîâèõà, ÷å èâèöàòà ïðåä çàâåäåíèåòî å ÷àñò îò îáåêòà, òúé êàòî ñà óâåëè÷åíè òúðãîâñêèòå ïëîùè çàðàäè êîðîíàâèðóñà.
Ñèìåîí Öâåòêîâ, ïðåäñòàâèòåë íà êîíöåñèîíåðà íà Ñåâåðíèÿ ïëàæ â Áóðãàñ: "Òîâà ñà ìåñòà çà ïîñåòèòåëè íà çàâåäåíèåòî, êîèòî ñå íàìèðàò â äîïúëíèòåëíàòà òúðãîâñêà ïëîù êúì òîâà çàâåäåíèå".
À óïðàâèòåëÿò íà çàâåäåíèåòî îáåùà äà ïîñòàâè òàáåëè, ÷å ïîëçâàíåòî íà ñúîðúæåíèÿòà ñòàâà ñàìî ñëåä êîíñóìàöèÿ.
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Êîìåíòàðè (13)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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ïðåäè 7 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Øîôüîð íà àâòîáóñ ìèíà íà ÷åðâåíî âúâ Âàðíà, ïîìåòå äâå êîëè
13:02 / 10.06.2020
Îòïàäà çàäúëæèòåëíîòî íîñåíå íà ìàñêè â ìàãàçèíèòå!
12:32 / 11.06.2020
Îòåö Äîí÷î îò Âàðíà: Áîæèå ÷óäî ñïàñè äåòåíöå ñëåä òåæúê èíöèäåíò!
08:25 / 10.06.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
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