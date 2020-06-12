Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Çàâåäåíèå â Áóðãàñ: Êàôå âúòðå - 2 ëåâà, íà ïëàæà - 8!
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 12:34 / 12.06.2020Êîìåíòàðè (13)148
©
Êîëêî áåçïëàòíè ñà áåçïëàòíèòå ÷àäúðè ïî ×åðíîìîðèåòî íè? Æåíà îò Áóðãàñ ñå îïëàêà â "Ïî ñâåòà è ó íàñ", ÷å é ñå íàëîæèëî äà ïëàòè 8 ëåâà çà ïëàæíè ïðèíàäëåæíîñòè, âúïðåêè ÷å èâèöàòà èçðè÷íî å îáÿâåíî êàòî áåçïëàòíà.

Ñåâåðíèÿò ïëàæ â Áóðãàñ áåøå ñðåä ïúðâèòå, êîèòî îáÿâè ïðåä Ìèíèñòåðñòâîòî íà òóðèçìà, ÷å ùå äàâà ñâîèòå ÷àäúðè è øåçëîíãè áåçïëàòíî. Ïðîëåò Äèìèòðîâà îáà÷å îòèâà íà ïëàæ ñ ïðèÿòåëêè, ïðåä åäíî îò çàâåäåíèÿòà íà èâèöàòà, ñëåä êîåòî å áèëà òàêñóâàíà çà øåçëîíã è ÷àäúð.

Ïðîëåò Äèìèòðîâà: "Åäíî ìîì÷å äîéäå, êîåòî å ÿâíî ïåðñîíàë íà çàâåäåíèåòî è íè êàçà, ÷å òðÿáâà äà ñè ïëàòèì øåçëîíãà è ÷àäúðà. Äâà øåçëîíãà ïëþñ ÷àäúðà. Íèå îáÿñíèõìå, ÷å íå èñêàìå äà ïîëçâàìå øåçëîíãèòå, à ñàìî ÷àäúðà è òîé íè îáÿñíè, ÷å "Íÿìà êàê, òî å êîìïëåêò".

Òàêà íà æåíèòå èì å áèëà âçåòà ñóìàòà îò 8 ëåâà, êîÿòî â êàñîâèÿ áîí ôèãóðèðàëà êàòî êàôå. Âúòðå â çàâåäåíèåòî öåíàòà íà êàôåòî å 2 ëåâà. Íà ïëàæà îáà÷å, àêî ñå ïîëçâà ÷àäúð è øåçëîíã, êàôåòî å 8 ëåâà.

ÁÍÒ: "Àêî èçïèÿ åäíî êàôå òóê è åäíî êàôå îòâúí, öåíàòà å ðàçëè÷íà?"

Êèðèë Ïàíàéîòîâ, óïðàâèòåë íà çàâåäåíèåòî: "Çà òàì äà, òóê å ðàçëè÷íà öåíàòà. Íå ñå òàêñóâà ïðèìåðíî øåçëîíã èëè ÷àäúð, à ïðîñòî êàôå, êîåòî ñå ïîëàãà êúì çàâåäåíèåòî".

Ñòîïàíèòå íà ïëàæà èçâúðøèõà ïðîâåðêà è óñòàíîâèõà, ÷å èâèöàòà ïðåä çàâåäåíèåòî å ÷àñò îò îáåêòà, òúé êàòî ñà óâåëè÷åíè òúðãîâñêèòå ïëîùè çàðàäè êîðîíàâèðóñà.

Ñèìåîí Öâåòêîâ, ïðåäñòàâèòåë íà êîíöåñèîíåðà íà Ñåâåðíèÿ ïëàæ â Áóðãàñ: "Òîâà ñà ìåñòà çà ïîñåòèòåëè íà çàâåäåíèåòî, êîèòî ñå íàìèðàò â äîïúëíèòåëíàòà òúðãîâñêà ïëîù êúì òîâà çàâåäåíèå".

À óïðàâèòåëÿò íà çàâåäåíèåòî îáåùà äà ïîñòàâè òàáåëè, ÷å ïîëçâàíåòî íà ñúîðúæåíèÿòà ñòàâà ñàìî ñëåä êîíñóìàöèÿ.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 58
12.06.2020 »
12.06.2020 »
11.06.2020 »
11.06.2020 »
10.06.2020 »
10.06.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/10 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Íèêàêâî ìîðå ,äà ãî äóõàò ðåñòîðàíòüîðèòå çàðàäè òÿõ è õîòåëèåðèòå.
0
 
 
Èñêàø, íå èñêàø âñå òè å âúòðå ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
0
 
 
Äîêàòî èìà áàëúöè ùå èìà è òàðèêàòè, õîäåòå ñè òàì è ñè òðàéòå
0
 
 
Òàêà å ñàìî íà íàøåòî ×åðíîìîðèå.Çà òîâà íèêîé âå÷å íå èñêà ó íàñ äà õîäè è ïî÷èâà íà ðîäíîòî íè ìîðå.Ñêàïàíà òóëóïñêà äúðæàâà ñìå.Âñåêè ñè ïðàâè êàêâîòî ñè ïîèñêà,à óïðàâíèöèòå ñè ïðàâÿò êåôà è õè÷ íå èì ïóêà çà íèùî,ïîíåæå òå ïî÷èâàò íà ÷óæäè ìåñòà,è íå õîäÿò íà òóëóïñêîòî íàøå ìîðå.ðŸ¤¬ðŸ¤¬ðŸ¤¬ðŸ¤¬ðŸ¤¬ðŸ¤¬ðŸ¤¬ðŸ¤¬ðŸ¤¬ðŸ¤¬ðŸ¤¬ð
Ÿ¤¬
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þíè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Âèæ îùå:
Áîðèñîâ èñêà ãðàäñêà æåëåçíèöà âúâ Âàðíà, äî äâà ìåñåöà ïðàâÿò âðúçêàòà íà áóë. "Ñëèâíèöà" è ÀÌ "Õåìóñ"
11:12 / 11.06.2020
Øîôüîð íà àâòîáóñ ìèíà íà ÷åðâåíî âúâ Âàðíà, ïîìåòå äâå êîëè
13:02 / 10.06.2020
Ïðåìèåðúò Áîðèñîâ íà èçíåíàäâàùà âèçèòà âúâ Âàðíà, êìåòúò ãî èíôîðìèðà â äâèæåíèå
09:45 / 11.06.2020
Çàòâîðíèê îò Âàðíà ïîðú÷à äà îáåçîáðàçÿò æåíà ìó ñ êèñåëèíà, çà äà íå ÿ ïîãëåäíå äðóã ìúæ
13:35 / 10.06.2020
Èçãðàæäàò ïúòíà ðàìïà ìåæäó óë.“Àòàíàñ Ìîñêîâ" è ìàãèñòðàëà "Õåìóñ", îãðàíè÷åòå ñêîðîñòòà!
08:41 / 12.06.2020
Îòïàäà çàäúëæèòåëíîòî íîñåíå íà ìàñêè â ìàãàçèíèòå!
12:32 / 11.06.2020
Îòåö Äîí÷î îò Âàðíà: Áîæèå ÷óäî ñïàñè äåòåíöå ñëåä òåæúê èíöèäåíò!
08:25 / 10.06.2020
Àêòóàëíè òåìè
ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ëÿòî 2020 ã.
×åðíî ìîðå â Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
Ãðèãîð Äèìèòðîâ íà òóðíèðè ïðåç 2020 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâè îáùèíàòà ñ ïî÷èñòâàíåòî íà ñíåãà?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: