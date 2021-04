Журналист: Слави Трифонов излъга, че има симптоми на COVID-19

© Мисля, че Слави Трифонов излъга, че има симптоми на Ковид-19. Добро начало на политическата му кариера. Можеше веднага да направи тест и още вчера да стане ясно дали е болен или не. А след това да каже как ще управлява. Очевидно е, че няма кой да подкрепи ГЕРБ, така че втория мандат ще отиде при него. Слави Трифонов трябва да посочи премиер, който да получи мандата от президента или сам да се номинира за такъв. Това написа журналистът Явор Дачков с профила си във фейсбук:



Действията му сега, а и в цялата предизборна кампания показват, че той няма никакво сериозно намерение към политиката и управлението. Той е брокер, който се надяваше на трето, четвърто място, за да може да играе в управлението като патерица без да се налага да управлява и поема отговорност, а само да кешира. Глупостта на българския избирател у нас и по света обаче го натресе да бъде лидер на държавата. Мисля, че е изпаднал в ступор от страх и сега се чуди какво да прави с тази власт, която му натресоха феновете на бездарните му песни и вулгарни и примитивни скечове.



Сега е в ступор, защото е взел едни пари да го играе балансьор, а се оказа, че трябва да управлява. И то с още три партии, които се мразят взаимно. There is such a mess e по-подходящото име за партията му