Çðèòåëèòå âúðíàõà áúëãàðñêèÿ Ìàéêúë Äæåêñúí â "Ãëàñúò íà Áúëãàðèÿ"

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 08:44 / 08.06.2020Êîìåíòàðè (16)199
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Åäèí îò ïðîãîíåíèòå ó÷àñòíèöè îò "Ãëàñúò íà Áúëãàðèÿ“ - Àëåêñàíäúð Ãåîðãèåâ, ñå âúðíà íà áÿë êîí â ìóçèêàëíîòî øîó. Òàëàíòúò îòïàäíà îò îòáîðà íà Ãðàôà òî÷íî ïðåäè ïîëóôèíàëèòå, íî ïîëó÷è âòîðè øàíñ äà ñå áîðè çà ïîáåäàòà è çà ïðèçà îò 50 000 ëåâà è âëèçà äèðåêòíî â áèòêàòà îùå ñåãà íà êîíöåðòà íà æèâî.  

Àëåêñ, êîéòî ñè èçâîþâà ïðîçâèùåòî "áúëãàðñêèÿ Ìàéêúë Äæåêñúí“ ñúñ ñïåöèôè÷íèÿ ñè òåìáúð, ñå îçîâà îáðàòíî â èãðàòà áëàãîäàðåíèå íà çðèòåëñêèÿ âîò. Çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà íà ìóçèêàëíîòî ðèàëèòè ïóáëèêàòà ïîëó÷è ïðàâîòî äà ñïàñè åäèí îò îòïàäíàëèòå ó÷àñòíèöè ïî âðåìå íà íîêàóòèòå. "×óâñòâîòî å íåîïèñóåìî. Áëàãîäàðÿ âè!“, êàçà Àëåêñ.

Îñâåí ñ òàëàíò, Àëåêñ ñïå÷åëè ñèìïàòèèòå íà àóäèòîðèÿòà ñ åñòåñòâåíîòî ñè ïîâåäåíèå. Ìëàäåæúò, êîéòî å ðîäåí â Ïëîâäèâ, îò ãîäèíè æèâåå ñúñ ñåìåéñòâîòî ñè â Àíãëèÿ. Äúëãî òðåíèðàë ôóòáîë íà Îñòðîâà, íî ëþáîâòà ìó êúì ìóçèêàòà íàääåëÿëà.

Çà ïîäêðåïàòà íà çðèòåëèòå íà ñöåíàòà íà øîóòî íà æèâî òàçè âå÷åð ïåÿò Èëèí Ïàïàçÿí (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17643), Åëåíà Ñèðàêîâà (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17644), Ñâåò Ãåîðãèåâ (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17645) îò îòáîðà íà Ìèõàåëà Ôèëåâà; Êåðàíà (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17646), Õðèñòî Âàñèëåâ (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17647), Êðèñòèíà Äîí÷åâà (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17648) îò îòáîðà íà Êàìåëèÿ; Àëåêñàíäúð Ñëàâ÷åâ (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17649), Èâàí Ëàçàðîâ (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17650),

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