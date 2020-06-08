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|Çðèòåëèòå âúðíàõà áúëãàðñêèÿ Ìàéêúë Äæåêñúí â "Ãëàñúò íà Áúëãàðèÿ"
Àëåêñ, êîéòî ñè èçâîþâà ïðîçâèùåòî "áúëãàðñêèÿ Ìàéêúë Äæåêñúí“ ñúñ ñïåöèôè÷íèÿ ñè òåìáúð, ñå îçîâà îáðàòíî â èãðàòà áëàãîäàðåíèå íà çðèòåëñêèÿ âîò. Çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà íà ìóçèêàëíîòî ðèàëèòè ïóáëèêàòà ïîëó÷è ïðàâîòî äà ñïàñè åäèí îò îòïàäíàëèòå ó÷àñòíèöè ïî âðåìå íà íîêàóòèòå. "×óâñòâîòî å íåîïèñóåìî. Áëàãîäàðÿ âè!“, êàçà Àëåêñ.
Îñâåí ñ òàëàíò, Àëåêñ ñïå÷åëè ñèìïàòèèòå íà àóäèòîðèÿòà ñ åñòåñòâåíîòî ñè ïîâåäåíèå. Ìëàäåæúò, êîéòî å ðîäåí â Ïëîâäèâ, îò ãîäèíè æèâåå ñúñ ñåìåéñòâîòî ñè â Àíãëèÿ. Äúëãî òðåíèðàë ôóòáîë íà Îñòðîâà, íî ëþáîâòà ìó êúì ìóçèêàòà íàääåëÿëà.
Çà ïîäêðåïàòà íà çðèòåëèòå íà ñöåíàòà íà øîóòî íà æèâî òàçè âå÷åð ïåÿò Èëèí Ïàïàçÿí (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17643), Åëåíà Ñèðàêîâà (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17644), Ñâåò Ãåîðãèåâ (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17645) îò îòáîðà íà Ìèõàåëà Ôèëåâà; Êåðàíà (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17646), Õðèñòî Âàñèëåâ (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17647), Êðèñòèíà Äîí÷åâà (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17648) îò îòáîðà íà Êàìåëèÿ; Àëåêñàíäúð Ñëàâ÷åâ (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17649), Èâàí Ëàçàðîâ (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17650),
Éîàíà Ñàøîâà (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17651), Àëåêñ Ãåîðãèåâ (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17652) îò îòáîðà íà Ãðàôà, è Ïëàìåí Áîíåâ (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17640), Êàëèíà Âåëêîâñêà (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17641), Ãåîðãè Øîïîâ (íîìåð çà ãëàñóâàíå 17642) îò îòáîðà íà äâóêðàòíèÿ ïîáåäèòåë Èâàí Ëå÷åâ.
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Êîìåíòàðè (16)
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íà 07.06.2020 ã.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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17:48 / 06.06.2020
Êóáðaò Ïóëeâ êàçà êàêâî ìèñëè çà Àíäðåà ñ 3 èçðå÷åíèÿ ïðåä Íèêè Êúí÷åâ
18:47 / 07.06.2020
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15:03 / 06.06.2020
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